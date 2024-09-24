Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre; 2024 yılı Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,47 oranında artış göstererek 6 milyon 825 bin 403 oldu. Ağustos ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu ilk beş il ise sırasıyla, 2 milyon 549 bin 59 kişiyle Antalya, 1 milyon 802 bin 290 kişiyle İstanbul, 679 bin 19 kişiyle Muğla, 507 bin 105 kişiyle Edirne ve 264 bin 542 kişiyle İzmir oldu.



Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,11'lik artış gerçekleşti

Verilere göre, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,11 artış göstererek 35 milyon 803 bin 874 oldu. Türkiye'ye gelen 35 milyon 803 bin 874 yabancı ziyaretçinin 1 milyon 64 bin 986'sının günübirlikçi olduğu belirtildi. Verilerde yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller ise sırasıyla, 12 milyon 269 bin 603 kişi ile İstanbul, 11 milyon 39 bin 331 kişi ile Antalya, 3 milyon 360 bin 250 kişi ile Edirne, 2 milyon 610 bin 83 kişiyle Muğla ve 1 milyon 176 bin 774 kişiyle İzmir oldu.



En çok ziyaretçi Rusya'dan

Verilerde bu yılın Ağustos ayında Türkiye'yi en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise Rusya Federasyonu 939 bin 370 ziyaretçi ile birinci, Almanya 882 bin 703 ziyaretçi ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) 668 bin 79) ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.

2024 yılı Ocak - Ağustos döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed 4 milyon 550 bin 588 kişi ile birinci, Almanya 4 milyon 385 bin 331 kişi ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) 3 milyon 102 bin 412 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.



Yerli turist sayısı

Geçici verilere göre, 2024 yılı Ağustos ayında Türkiye'ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 milyon 47 bin 294 kişi ile artış kaydedildi. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise 2 milyon 247 bin 379 değerinde bir artış oldu.



8 ayda gelen toplam turist sayısı

Türkiye'nin 2024 yılı turist sayısı beklentisi 60 milyon kişi. 2024 Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'yi ziyaret eden toplam ziyaretçi sayısı ise bu hedefe yaklaşarak, 40 milyon 295 bin 979 kişi olarak kayıtlara geçti.