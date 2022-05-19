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Türk Yıldızları bugün gökyüzünde nefes kesecek!
Güncel 19.05.2022, 15:05
Türk Yıldızları'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'da prova uçuşları gerçekleştirdi.
Türk yıldızları sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında:
'Samsun ses ver... İki yıllık hasret sona eriyor, 19 Mayıs Perşembe günü saat: 16.30'da Samsun Doğupark'ta olacak gösteri uçuşumuza herkesi bekleriz! Not: Hava durumu nedeniyle olmasını istemediğimiz değişiklikler için takipte kalınız lütfen.' ifadelerini kullandı.
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