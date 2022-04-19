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Türk Mitolojisindeki Tanrılar/Tanrıçalar

Güncel 19.04.2022, 11:56
Türk Mitolojisindeki Tanrılar/Tanrıçalar
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Tengri - Gök tanrısı. Her şeyin yaratıcısıdır. Tengri, Göksel küreyi kontrol eden Türk panteonunun ana tanrısıydı.