Amerika'da aşçılığın oskarı kabul edilen American Chef Academy Honor Society’in Arizona, Phoenix’teki Ödül Töreni’ne, Turkish Tastes Projesinin ödülünü almak için Ege İhracatçı Birlikleri adına Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit ve Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Turkish Tastes Ambassador Kazım Gürel katıldı.

Turkish Tastes Projesi 2023 yılında da Amerika Aşçılar Federasyonu’ndan ‘Yılın Endüstri Partneri Ödülü’nü kazanmıştı.

Amerika Aşçılar Federasyonu (American Culinary Federation - ACF) tarafından düzenlenen 2024 konvensiyonunda ABD’li şefler için hazırlanan Türk lezzetlerine akın vardı.



Girit: “ABD pazarında 5 milyar dolar ihracat hedefine ilerliyoruz”

Kuru meyve, zeytin, zeytinyağı, su ürünleri ve hayvansal mamuller, odundışı orman ürünleri, hububat bakliyat yağlı tohumlar, meyve sebze mamulleri sektörlerini kapsayan Ticaret Bakanlığı destekli Turkish Tastes isimli TURQUALITY Projesiyle Türkiye’nin ABD’ye gıda ürünleri ihracatını 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, 2019-23 yılları arasında Türk gıda ürünlerinin ABD’ye ihracatında 708 milyon dolardan 1 milar 712 milyon dolar seviyesine ulaştıklarını, bu başarıda gıda satın almasında kilit role sahip olan şeflerle kurdukları güçlü bağların itici güç olduğunu vurguladı.

Amerika Aşçılar Federasyonu’nun ABD’de Executive şef ünvanını veren en üst düzey kuruluş olduğunu ve 17 bin üst düzey şef üyesi olduğunu paylaşan Girit, “2022 yılından beri Amerika Aşçılar Federasyonu - American Culinary Federation - ACF ile Turkish Tastes Projemiz kapsamında yoğun bir iş birliğimiz var. Dünyanın bir numaralı Turizm ve Otelcilik okulu olan Las Vegas Üniversitesi müfredatına Türk Mutfağı ve Türk ürünlerine yer verilmesi üzerine iş birliği başlattık. Amerikalı şefler Türk mutfağını bilerek mezun olacaklar. Amerikalı şefleri Türkiye’de ağırladık. Gıda ürünlerimizin üretim süreçlerine şahitlik etmelerini sağladık. Önümüzdeki dört yılda yapacağımız çalışmalarla ABD’ye gıda ihracatımızda 5 milyar dolar hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. ACF’nin ‘En İyi Ortak Kuruluş Ödülü’ motivasyonumuzu güçlendirdi” diye konuştu.



Gürel: “Şefler, satınalma süreçlerine direkt etki ediyor”

Turkish Tastes Turquality Projesi kapsamında Amerika Aşçılar Federasyonu (American Culinary Federation - ACF) tarafından düzenlenen 2024 konvensiyonuna katıldıkları bilgisini veren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Turkish Tastes Ambassador Kazım Gürel, etkinliğe 1300 kişinin katıldığını, 17 bin üst düzey şef üyesi olan Amerika Aşçılar Federasyonu üyesi şefler arasında otel, restoran, country club, distribütör ve diğer şirketlerde satın alma sürecine doğrudan etki eden çok sayıda kişi bulunduğuna dikkati çekti.

Etkinlik kapsamında organize edilen açılış davetinde 1000 kişi için Turkish Tastes TURQUALITY Projesi kapsamındaki 6 sektörün ürünlerinden hazırlanan menülerle tadım aktiviteleri yapıldığı bilgisini veren Gürel, “800 üst düzey şefin katıldığı bir oturumda Turkish TastesABD Ulusal Büyükelçi Şefi ve ACF eski başkanı Tom Macrina, Turkish Tastes ABD Ulusal Büyükelçi Şefi, ACF eski Başkanı, Amerika Şef Akademisi Başkan Vekili Reimund Pitz ve Turkish Tastes ABD Denver Bölge Büyükelçi Şefi ve ACF Batı Bölgesi Başkan Yardımcısı Greg Matchett Türk ürünleri ile dünya mutfaklarından seçtikleri bir tariflerinin sunumunu gerçekleştirdiler. 100 kişilik özel bir katılımcı gurubuna 6 sektörümüz ve ürünlerimize ilişkin detaylı bir bilgilendirme yaptık” şeklinde konuştu.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen ve 1 gün süren fuarda Turkish Tastes standının büyük ilgi gördünü dillendiren Gürel, fuar alanında ürün ve tariflerin gösterimi için yer alan ana sahnede Executive Pasta Şefi Chrissy Jensen’in Türk Kuru meyvelerinden şeker kullanımını azaltarak hazırladığı tatlı tariflerinin etkinlikte büyük ilgi gördüğünü, Su ürünleri sektörünün parlayan yıldızı Türk somonunun da 1200 kişinin katıldığı öğle yemeğinde menüde yerini aldığını sözlerine ekledi.

Türkiye’nin Los Angeles Ticaret Ataşesi Ali Said Dolu, Amerika Aşçılar Federasyonu (American Culinary Federation - ACF) 2024 konvensiyonunda Türk delegasyonuyla birlikte yerini aldı.