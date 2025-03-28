TÜRK-İŞ verilerine göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 23.615 TL’ye yükseldi. Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu harcamalarla birlikte hesaplanan yoksulluk sınırı ise 76.922 TL olarak belirlendi. Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 30.617 TL’ye ulaştı.

Gıda Enflasyonu Mart 2025'te Artmaya Devam Etti

TÜRK-İş gıda enflasyonu verilerine göre:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcamalarındaki aylık artış oranı %1,25 olarak hesaplandı.

Son on iki ay içerisindeki değişim oranı %40,62’ye ulaştı.

Yıllık ortalama artış ise %54,87 seviyesinde gerçekleşti.

Bu rakamlar, temel tüketim harcamalarındaki hızlı artışın devam ettiğini ve asgari ücretin geçim standartlarının oldukça gerisinde kaldığını gözler önüne seriyor. Gelecek aylarda enflasyon oranları ve alım gücü değişiklikleri yakından takip edilmeye devam edecek.