Türk Hava Yolları Çocuk Kulübü 5 minik kaşifinin ön planda olduğu yeni oyuncak setleri, her yaş grubunun gelişimsel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özenle seçildi ve bunun yanı sıra, uzun uçuşlarda servis edilecek setler 2-6 ve 7-12 yaş grupları için özel olarak hazırlandı. Oyuncak setlerinde yer alan "tangram" çocukların problem çözme, mantık yürütme ve geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi anlamlandırmalarına yardımcı olurken, "kamp seti" konsepti ise erken yaşlarda çevre bilincini kazanmalarını destekliyor. Peluş oyuncaklar, çocukların duygusal gelişimlerini destekleyip onlara güven duygusunu aşılarken, bir önceki oyuncak konseptinde de yer alan ve serinin vazgeçilmez nitelikteki parçası pilot şapkalar ve uçaklar, çocukların hayal gücünü ve merak duygusunu artırarak gelecekteki ilgi alanlarını keşfetmelerine imkan tanıyor. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı kitapçıklar ve boya kalemleri, çocukların el ve göz koordinasyonlarını ve ince motor becerilerini geliştirmelerine katkı sağlarken, Türkiye'nin kültür varlıklarının içerik olarak yer aldığı etkinlikler de küçük gezginlerin kültür mirasıyla tanışarak bilinçlenmelerini hedefliyor.

Sürdürülebilirliğe verdiği değerle, çocuklara bu bilinci aşılamak ve onları çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla, yeni koleksiyonunda çevre dostu ve geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen oyuncaklar seçmeye özen gösteren bayrak taşıyıcı, minik misafirlerinin gelişimlerini desteklemeyi sürdürüyor.