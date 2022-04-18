Türk Büyükleri, Ünlü Türkler, Türk Büyüklerinin Hayatları

1/18

Abdülhamid İbn Türk, Abdülhamid İbn Türk Hayatı, Abdülhamid İbn Türk Kimdir?



Dokuzuncu yüzyılda yaşamış bir Türk asıllı Müslüman matematikçidir. Adı tam olarak Abdülhamîd bin Vâsi bin Türk'dür.

Tarihte Türk lakabını taşıyan nadir Türk bilim adamlarındandır. Harezmi'nin çağdaşıdır.



Cebir konusunda yazmış olduğu kitabın ancak küçük bir bölümü bugün elimizde bulunmaktadır. Burada, özel tipler halinde gruplandırılmış ikinci derece denklemlerinin çözümleri, Harizmi'ninkilerden daha ayrıntılı olarak verilmiştir. Yapıtları "Kitab-ül Cami fi'l hisap" (altı kitap halindedir),"Kitab'ül muamelat", "Kitab'ül Mesaha" (Ölçme işleri)'dır. O cebir üzerine bir çalışma yazmış, "Katışık Denklemlerde Mantıki Zaruretler" olarak adlandırılan karesel (ikinci dereceden) denklemlerin çözümü üzerine sadece bir bölümü geriye kalabilmiştir.