banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Rus uçakları, boş gelip dolu dönüyor
Rus uçakları, boş gelip dolu dönüyor
Erdoğan 'Sosyal Koruma Kalkanı' rakamlarını paylaştı
Erdoğan 'Sosyal Koruma Kalkanı' rakamlarını paylaştı
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den kafa karıştıran cevaplar!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den kafa karıştıran cevaplar!
Liselerde sınavlar nasıl olacak? MEB detayları paylaştı
Liselerde sınavlar nasıl olacak? MEB detayları paylaştı

Zelenskiy'den Türkiye ile turizmi artırma çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye ile turizm faaliyetlerini artırmak ve Türkiye'yi desteklediklerini göstermek istediklerini bildirdi.

Turizm 15.04.2021, 23:40
4
Zelenskiy'den Türkiye ile turizmi artırma çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Turkiye ile turizm faaliyetlerini artırmak ve Türkiye'yi desteklediklerini göstermek istediklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi toplantısında verimli geçen Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ülkesinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteği için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukraynalı ve Türk turistler için özel şartlar hakkında görüştüklerini belirten Zelenskiy, "Ukraynalı ve Türk turist akışını artırmaktan bahsediyoruz. Özellikle şimdi birbirimize destek olmalıyız. Rusların, Rusya'dan Türkiye'ye turizmi sınırlandıracaklarını söylediğini duydunuz. Bu onların kişisel işleridir. Bence biz turizmimizi tam tersine artırmalıyız ve Türkiye'yi desteklediğimizi göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

banner473
Yorumlar (0)
banner470
10°
parçalı bulutlu