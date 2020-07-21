Yunanistan’dan stratejik sekiz turizm yatırımı için devam kararı

Yunanistan Hükümeti geçtiğimiz günlerde turizm sektöründe toplam 1.1 milyar Euro’ya ulaşan maliyetle hayata geçirilmesi planlanan ve 3 bin 300 kişiye istihdam yaratılması beklenen sekiz stratejik turizm yatırım projesini onayladı.

Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis; “Koronavirüs (Covid-19) krizine rağmen, Yunan ekonomisi büyümeye devam ediyor ve yatırımlarımız hızla artıyor. Coronavirus krizi biter bitmez ekonominin dinamik bir şekilde yeniden başlaması için hazır olacağız” dedi.

Greek Travel Pages’ın (GTP) haberine göre Yunanistan’ın turizm alanında hayata geçireceği sekiz yatırım ve detayları şu şekilde: