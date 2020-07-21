Son Dakika
Yunanistan’dan stratejik sekiz turizm yatırımı için devam kararı
Coronavirus pandemisi sonrasındaki süreçte Yunanistan, turizm alanındaki sekiz stratejik yatırımı için devam kararı aldı.
Turizm 21.07.2020, 14:30
3
Yunanistan Hükümeti geçtiğimiz günlerde turizm sektöründe toplam 1.1 milyar Euro’ya ulaşan maliyetle hayata geçirilmesi planlanan ve 3 bin 300 kişiye istihdam yaratılması beklenen sekiz stratejik turizm yatırım projesini onayladı.
Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis; “Koronavirüs (Covid-19) krizine rağmen, Yunan ekonomisi büyümeye devam ediyor ve yatırımlarımız hızla artıyor. Coronavirus krizi biter bitmez ekonominin dinamik bir şekilde yeniden başlaması için hazır olacağız” dedi.
Greek Travel Pages’ın (GTP) haberine göre Yunanistan’ın turizm alanında hayata geçireceği sekiz yatırım ve detayları şu şekilde:
- Lefkada Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Lefkada’daki Vlyhos Körfezi’nde marina projesi (bütçe 70 milyon Euro, 120 kişiye istihdam)
- Ios Adası’nın Koumbara bölgesinde 5 yıldızlı otel kompleksi 105 SA tarafından hayata geçirilecek (bütçe 43 milyon Euro, 165 kişiye istihdam)
- Ios Adası’nın Pikri Nero bölgesinde 5 yıldızlı bir butik otel projesi, NERO SA tarafından hayata geçirilecek (bütçe 45 milyon Euro, 130 kişiye istihdam imkanı)
- Ios Adası’nda iki otel kompleksi Lucas SA tarafından hayata geçirilecek proje 90 milyon Euro bütçeyle, 160 kişiye istihdam imkanı sunacak
- Aktio-Vonitsa Bölgesi’nde Barko’da beş yıldızlı otel kompleksi RND Investments Greece tarafından hayata geçirilecek (107 milyon Euro bütçe, 190 kişiye istihdam imkanı)
- Mora Yarımadası’nda İlia bölgesinde resort otel Killini SA firması tarafından inşa edilecek (104 milyon Euro bütçe, 630 kişiye istihdam imkanı)
- Mikonos Adası’nda Raffles Mykonos ve Fairmont Mykonos olmak üzere iki otel inşaatı (104 milyon Euro’luk bütçe ve 410 kişiye istihdam imkanı)
- Girit Adası’nda 410 milyon Euro’luk bütçe ile Mirum Hellas tarafından hayata geçirilecek The Elounda Hills resort otel projesi 960 kişiye istihdam imkanı sunacak.
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 21 Temmuz 2020
|İmsak
|03:52
|Güneş
|05:43
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:38
|Yatsı
|22:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. Brighton
|37
|38
|16. West Ham
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25