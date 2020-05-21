Yazın ucuza tatil imkanı... Rezervasyonlar da 10 Haziran'a kadar uzatıldı.

Koronavirüs sebebiyle turizm sektörü zor günler geçiriyor. Özellikle yurt dışından gelen turların iptal edilmesiyle oteller boş kalırken gözler yerli turiste çevrildi. Pandemiye rağmen bu yıl altı milyon yerli turistin tatil yapması beklenirken, bu süreçte erken rezervasyonlar da 10 Haziran'a kadar uzatıldı.



Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar geçtiğimiz yıl ekim ayında rezervasyonları almaya başladıklarını ancak pandemi sebebiyle 34 yıl sonra ilk defa faaliyetleri durdurduklarını belirterek, "1 Mart'a kadar yoğun talep aldık. Bu döneme kadar toplam ciro hedefimizin yüzde 32'sini yapmıştık. Hazirana kadar da en az yüzde 60 ciro bekliyorduk. Ancak 15 Mart'tan itibaren düşüşe geçti. 25 Martta satışlar sıfırlandı. Şimdi yeniden bir başlangıç yapıyoruz. 28 Mayıs'ta ofisimi açıp işe başlıyoruz. 10 Haziran'da tam kadro çalışmaya başlayacağız" dedi.



Bu süreçte boş durmadıklarını, tüketicilerin tatil beklentilerini ölçmek için 10 bin kişi üzerinde bir araştırma yaptıklarını dile getiren Vardar, şu bilgileri verdi:

Misafirlerimizin yüzde 62si bu yaz için mutlaka bir tatil planladıklarını belirtti. Yüzde 38'i salgın korkusu sebebiyle tatil yapmayacağını söylüyor. Bu misafirlerimizin yüzde 87si salgının etkilerinin azalması durumunda tekrar tatil planı yapacaklarını ifade ediyor. Tatili en iyi antibiyotik olduğunu düşünüyoruz. Yeni döneme 'reçeteye tatil yaz' sloganıyla başlıyoruz."



Rezervasyonların tekrar gelmeye başladığını ifade eden Vardar, "İç pazar Türkiye turizmi için çok önemli. Rusya ile uçak krizinde bunu görmüştük. 2016-2017 yılında can simidi olmuştu. Türkiye'de 8 milyon kişi seyahat acenteleriyle tatil yapıyor. Bu sene 5.5-6 milyonluk bir hareket bekliyoruz. Şimdiden hareketlilik başladı. Rezervasyonlarda geçtiğimiz haftaya göre yüzde 100 artış var. Erken rezervasyonlarımız 10 Haziran'a kadar devam edecek. 20 Haziran'dan sonra oteller dolduğunda fiyatlar yüzde 100 artacak " diye konuştu.



Vardar, Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulan tanıtım fonun da bu dönemde kullanılmasını turizme katkı sağlayacağını kaydetti. Yabancı turistlerin temmuz ayından önce gelmeyeceğini vurgulayan Vardar "Temmuzda da büyük bir talep beklemiyoruz. İç pazar ile haziran ve temmuzu ikame edebiliriz. Ağustos, eylül, ekim ve kasım ayını da yurt dışı ile kazanabiliriz. Tanıtım fonu ile 10 milyon turiste ulaşırız" ifadelerini kullandı. Vardar kültür turları için ayırdıkları bütçeyi artırdıklarını belirterek, yıl sonuna kadar yüzde 20 ciro kaybı beklediklerini bildirdi.