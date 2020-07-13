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Yargıtay, Fettah Tamince için kararını açıkladı

Yargıtay, Fettah Tamince hakkında takipsizlik kararı veren mahkeme kararlarını bozdu.

Turizm 13.07.2020, 20:13
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Yargıtay, Fettah Tamince için kararını açıkladı

Yargıtay, Fettah Tamince hakkında takipsizlik kararı veren mahkeme kararlarını bozdu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, hakkında FETÖ’den açılan iki soruşturmada takipsizlik verilen, iş insanı Fettah Tamince hakkında, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce verilen iki ayrı kararı “kanun yararı”na bozdu.

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından aralarında Fettah Tamince’nin de bulunduğu bazı şüpheliler hakkında “nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve terör örgütüne üye olma” suçlarından 10 Mayıs 2018’de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca takipsizlik kararı verildi.

Buna yapılan itiraz üzerine Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce takipsizlik kararı 14 Ağustos 2018 tarihinde kaldırıldı. Hakimliğin bu kararına da itiraz edilmesi üzerine yine Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği bu kez 5 Eylül 2018’de kendi kararını kaldırdı.

TAKİPSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA DAİR KARAR BOZULDU

T24’ün haberine göre, Adalet Bakanlığı, bu iki mahkeme kararının da usul eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle kanun yararına bozulmasını istemişti. Talep üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma talebini kabul etti.

Daire, Fettah Tamince hakkında FETÖ üyeliği suçundan verilen takipsizlik kararının kaldırılmasına dair verilen Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 14 Ağustos 2018 tarihli kararını bozdu.

Kararda, “Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karara bu suçtan doğrudan zarar görmeyen müştekinin CMK’nin ilgili maddesi kapsamında itiraz hakları bulunmadığından vaki itirazın bu gerekçe ile reddine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi” bozma nedeni sayıldı.

AYNI HAKİMLİĞİN İKİNCİ KARARI DA BOZULDU

Daire, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin, 14 Ağustos 2018 tarihli kendi kararının kaldırılmasına dair verdiği kararı da bozdu.

Kararda, şöyle denildi: “Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlara karşı itiraz üzerine verilen Sulh Ceza Hakimliği kararları kesin olup CMK’nin 267/1. maddesi gereğince itiraz edilebilir kararlar niteliğinde olmadığı, kararına itiraz edilen hakimin veya mahkemenin itirazı yerinde görüp kararı düzeltme olanağının bulunmadığının gözetilmemesi, yasaya aykırı olup kanun yararına bozma istemi bu bakımdan yerinde görüldüğünden, kanun yararına bozma talebinin kabulü ile Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 14 Ağustos 2018 tarihli yine ve Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 5 Eylül 2018 tarihli kesin kararının bozulmasına, gereği yerine getirilmek üzere dosyanın, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verildi.”

NE OLMUŞTU?

Nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve terör örgütüne üye olma suçlarından şüpheliler, Fettah Tamince, Ahmet Sözgen, Hilmi Ünal, Hüseyin Acarlıoğlu, Ömer Gür, Ramazan Yükseloğlu, Saim Yuva, Ufuk Cömertoğlu, Zeki Taşçı, Gaye Vakfı ve Uluslararası Antalya Üniversitesi yetkilileri hakkında 10 Mayıs 2018’de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca takipsizlik kararı verildi.

Buna yapılan itiraz üzerine, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği 14 Ağustos 2018’de kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırdı, buna yapılan itiraz üzerine yine aynı hakimlik 5 Eylül 2018’de, 14 Ağustos 2018’de verdiği kendi kararını kaldırdı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan kanun yararına bozma talepli yazıda, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin her iki kararının da bozulması talep edilmişti.

#Turizm #Yatırım #fettah #tamince #Yargıtay #fetö
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