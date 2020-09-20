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Wuhan'dan ilk turist treni hareket etti

Hubei eyaletinin başkenti olan Wuhan kentinden salgının başından beri ilk turistik tren 19 Eylül Cumartesi günü 950 yolcusu ile hareket etti.

Turizm 20.09.2020, 19:42
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Wuhan'dan ilk turist treni hareket etti

Yine Hubei eyaletinin Xiangyang kentine gidecek olan tren, yola, iki günlük bir turistik ziyaret için çıktı.
 
China Railway (Çin Demiryolları) işletmesinin Wuhan ofisi tarafından düzenlenen bu gezi, Wuhan'ı COVID-19 salgınının şiddetli bir şekilde vurmasından sonra bu kentten ilk turizm treninin kalkışına vesile oldu.
 
Ziyareti düzenleyen ofise göre Wuhan'lı turistler, hafta sonu boyunca Xiangyang'ın eski surlarını, Xiangshui nehrini ve kentin diğer tarihsel ve kültürel yerlerini ziyaret edecekler.
 
Salgından etkilenmiş olan Hubei eyaleti içinde ve eyaletler arası turizmi canlandırmak için başka hatlarda da turistik tren seferleri düzenlenecek. 

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