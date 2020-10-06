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Uzundere, Ulusal Su Sporları Etkinliğine ev sahipliği yaptı

Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle "Palandöken'den Uzundere'ye 1. Ulusal Su Sporları Etkinliği" düzenlendi.

Turizm 06.10.2020, 10:00
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Uzundere, Ulusal Su Sporları Etkinliğine ev sahipliği yaptı

KUDAKA’nın “Turizmin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı” kapsamında yürütmekte olduğu çalışmalar arasında yer alan "Doğa ve Macera Sporları Potansiyelinin Tanıtımına Yönelik Etkinliklerin Yapılması" faaliyeti doğrultusunda, 3-4 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.


Tortum Gölü’nde düzenlenen etkinlikte doğa ve macera sporlarının farklı dallarında yarışmalar yapıldı. Su jeti, rafting, kano gibi farklı branşlarda gerçekleştirilen müsabakalar izleyenlere keyifli anlar yaşattı. İlerleyen yıllarda da tekrarlanması planlanan etkinliğin, Bölgenin doğa ve macera sporlarında ilk akla gelen destinasyonlardan biri haline gelmesine katkı sağlayacağı öngörülüyor.

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