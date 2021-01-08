banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Mücevher ihracatı düştü
Mücevher ihracatı düştü
Dolar ve Euro'da son durum ne?
Dolar ve Euro'da son durum ne?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

ÜNLÜ TURİZMCİ TORUNOĞULLARI SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRDİ

Edelstaal Group ve Orka Oteller Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, geride bıraktığımız 2020’nin turizm sektörü açısından kötü bir yıl olduğunu söyleyerek, 2021 yılı için ise endişelerinin devam ettiğini ifade etti. Torunoğulları, “2021 yılı hepimiz için önemli bir umut yılı olacak. Buna hazırlıklıyız” dedi.

Turizm 08.01.2021, 13:47 08.01.2021, 14:17
1769
ÜNLÜ TURİZMCİ TORUNOĞULLARI SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRDİ

Edelstaal Group ve Orka Oteller Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, turizm sektörüne ilişkin görüşlerini açıkladı. 2020’nin turizm sektörü açısından kötü bir yıl olduğunu belirten Turgut Torunoğulları, 2021 yılı için ise endişelerinin devam ettiğini vurguladı.

“HAYATI TEKRAR BAŞLATACAK TEK ÇÖZÜM; AŞI”

2020 yılında dünyayı kasıp kavuran COVID-19 pandemisinin tüm sektörleri olduğu gibi turizm sektörünü de olumsuz etkilediğini bildiren Turgut Torunoğulları, dünya turizmini etkileyen olaylardan birisinin ise Ayasofya Müzesi’nin camiye dönüştürülmesi olduğunu kaydetti. 2020 yılında sezonun başlamasıyla otellerin yaklaşık yüzde 60-70’inin açılmadığını söyleyen Turgut Torunoğulları, koronavirüs aşısının hayatı tekrar başlatacak tek çözüm olduğunu belirtti. Bu süreçte devletin önlemleri, denetimleri ve rehberliğinden memnun kaldıklarının altını çizen Turgut Torunoğulları, “Devletin kısa çalışma ödeneği her sektör için can suyu oldu.

Sektörler kadrolarını korudular. 2021 yılı hepimiz için önemli bir umut yılı olacak. Buna hazırlıklıyız. Temizlik, hijyen kuralları ve uygulamalarımızla sezonu bekliyoruz. Yabancı turist tercihini Türkiye’den yana kullanacak. Avrupa ülkeleri her ne kadar vatandaşlarının tercihine baskı yapsa da yabancı turistler her şekilde ülkemizi tercih ediyorlar. Çünkü, fiyat politikamız çok ucuz, temizlik ve hijyen muhteşem bir noktada, sahillerimiz çok güzel, otellerimiz çok yeni ve üst düzey bir mimari ile inşa edildi” dedi.

TURİZM İÇİN İKİ PROJE ÖNERİSİ

Turizm gelirlerinin, bütçe açıklarını kapatıcı özelliğinin bulunduğunu hatırlatan Turgut Torunoğulları, “Bunun için devletimize uygulanabilirliği kolay iki proje sunmak isterim. İlgili mercilere sunum yapmaya hazırım. Birinci projemiz; Avrupa’da yaklaşık 6 milyon Türk ailesi yaşıyor. Gençlerimizin tamamına yakını tatillerini İspanya ve İtalya’da yapıyor. Her kişi yaklaşık bin 800 Euro harcıyor. Bu kıymetli kitleyi, Türkiye’ye getirmek için geliştirici, teşvik edici yollar aramalıyız. Hem daha fazla döviz bırakacaklar, hem de kültürlerini terk etmemiş olacaklar. İkinci projemiz; Yabancı ülkelerde büyük bir yaşlı nüfus hayatını huzurevlerinde geçiriyor. Palyatif süreçlerini sağlık bakım evlerinde tamamlıyorlar. Bu kıymetli kitle için ülkemizde altyapı hazırlanırsa, bu insanlar son anlarını ülkelerinde geçirmek isterler. Bu da geliştirici ve teşvik edici uygulamalarla mümkün olacak. Ülkemize büyük bir döviz kaynağı sağlanacak” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Fenerbahçe 16 32
3. Gaziantep FK 16 31
4. Alanyaspor 17 30
5. Galatasaray 16 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12