UNESCO TOURISTICA PHOTO SAFARI KAPADOKYA’DAN YARIN BAŞLIYOR

Turizmle ilgili Sivil Toplum Kuruluşları, kültür turizmini hareketlendirmek için bir araya geldi

Türkiye’de önemli sivil toplum kuruluşlarında olan; Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP), Türkiye Otelciler Federasyonu TÜROFED, Turizm yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED), kültür turizmine dikkat çekmek amacıyla bir araya geldi. Ve Türkiye UNESCO ana unsurlarında gerçekleşecek bir foto safari organizasyonunu başlattılar. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA)’nın da desteklediği bir sosyal sorumluluk projesi olan Foto Safari, konsept olarak yalnızca UNESCO unsurlarında gerçekleşecek. Organizasyonun ana sponsorluğunu ise Touristica firması gerçekleştiriyor.

TOURISTICA PHOTO SAFARI’nin ilk durağı Kapadokya

Geçtiğimiz hafta kamuoyuna tanıtılan Photo Safari 22 Eylül’de Kapadokya’dan başlayacak ve 29 Mayıs 2022’de İstanbul’da sona erecek. Photo Safari Organizasyon Komitesi Başkanı Serdar Karaduman’ın verdiği bilgiye göre; Projede bu yıl Türkiye’nin UNESCO DÜNYA KÜLTÜREL miraslarından 17 ana unsuru fotoğraflanacak. 22 Eylül Çarşamba günü Kapadokya’da buluşacak olan fotoğraf tutkunları, 23-25 Eylül tarihlerinde, Güvercinlik Vadisi, Uçhisar Kalesi, Göreme Aşıklar Vadisi, Avanos Paşabağ, Çavuşin Köyü ve Kızılçukur’u fotoğraflayacaklar.

Safariye, fotoğraf çekmeyi seven herkes katılabiliyor

Photo Safari Organizasyon Komitesi Başkanı Serdar Karaduman’ın Safari’yle ilgili; “Safariye, 18 yaşını geçmiş, fotoğraf çekmeyi seven ve UNESCO unsurlarını görmek isteyen tüm fotoğraf tutkunları katılabilir. İlk durağımız olan Kapadokya Photo Safarisi’nde; birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin TL para ödülü verilecek. Yarışma için yüklenecek fotoğrafların, 23-25 Eylül 2021 tarihleri arasında çekilmiş olması gerekiyor. Yarışmacılar en fazla 8 adet fotoğrafla yarışmaya katılacaklar ve ödül kazanan fotoğraflar profesyonel jüri tarafından seçilecek. Kapadokya’da ödül alan fotoğrafçılar, 17 unsurun sonunda yapılacak 20 bin TL’lik büyük ödül için de yarışmaya hak kazanacaklar. Safari’de cep telefonuyla çekilmiş fotoğraflar da yarışabilecek. Yarışmaya katılabilmek için www.photosafari.howturkey.com adresinden kayıt yaptırmak ve katılımcı numarası almak gerekiyor” dedi.

PROJENİN AMACI

UNESCO unsurlarımızı yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak,

Unsur illerimizde turizm gelirlerine katkı sağlamak,

Türk turizminde alternatif turizm çeşidi olan Foto Safari olgusunu yerleştirmek ve geliştirmek,

Ulusal ve Uluslararası tanıtımlarıyla UNESCO miraslarımıza olan ilgiyi arttırmak.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:

Faruk Akbaş (Fotoğraf Sanatçısı, Gezgin, Yazar),

Mustafa Seven (Fotoğraf Sanatçısı, İçerik Üretici),

Prof. Oktay Çolak (Fotoğraf Sanatçısı, Akademisyen),

Ömer Serkan Bakır (Fotoğraf Sanatçısı, Fotoğraf Dergisi Genel Yayın Yönetmeni),

Erkan Tabakoğlu (Fotoğraf Sanatçısı),

Ali Murat Coruk (Fotoğraf Sanatçısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Şube Müdürü),

Serdar Karaduman (Art Director)

PHOTO SAFARİNİN GERÇEKLEŞECEĞİ ŞEHİRLER VE UNSURLAR:

Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir), Bursa ve Cumalıkızık, Safranbolu (Karabük), Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla), Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta), Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa), Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, Ani Arkeolojik Alanı (Kars), Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum), Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya), Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir), Efes (İzmir), Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne), Troya Antik Kenti (Çanakkale), Çatalhöyük (Konya), Pamukkale-Hierapolis (Denizli), Afrodisias (Aydın) ve İstanbul.