Umre’ye gidecekler nelere dikkat etmeli?

Her yıl umre ibadeti için ise 8 milyondan fazla kişi yılın farklı zamanlarında Suudi Arabistan'a seyahat ediyor. Bu kutsal görevi yerine getirmek isteyen kişilerin umreye gitmeden önce dikkat etmesi gereken hususları Elçi Tur Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Başarır şöyle ifade etti “Umreye gideceklerin gidecekleri tarihten en az bir hafta önceden tüm kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor., 10 gün öncesinden de sağlık kontrollerini muhakkak yaptırmaları gerekiyor. Acente seçimi ve gideceğiniz acentenin güvenilir ve tecrübeli olması çok önemlidir.”

Sağlık kontrollerinizi muhakkak yaptırın...

Bu kutlu görev için yola çıkan adayların en az 10 gün öncesinden sağlık kontrollerini yaptırmaları oldukça önemlidir. Sağlığınızı olumsuz etkileyecek gıdalardan uzak durmalısınız. Sürekli kullandığınız ilaç varsa reçetenizi ve ilaçlarınızı muhakkak yanınızda bulundurmalısınız. Çok fazla klima altında kalmamaya özen göstermelisiniz. Ayrıca, Umre için Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek vatandaşların sıcak hava koşullarından olumsuz etkilenmemeleri adına yanlarında pamuklu kıyafetler alması gerekiyor.

Üç gün öncesinden bilet ve rezervasyon kontrollerinizi yapınız...

Umre ziyaretini yerine getirecek misafirlerin, yapılacak resmi işlemleri titizlikle takip etmesi ve yanlarında götürecekleri kişisel eşya ve ihtiyaçlarını özenle seçmesi gerektiğini belirten Tahir Başarır, “Biz acenteler olarak bütün detayları, tüm süreçleri elbette ki hassasiyetle takip ediyoruz. Ayrıca Türkiye’den götürülen telefon hatlarını yurtdışına açtırmaları veya oraya gittiklerinde Arap hattı alıp kontör yüklemeleri iletişimlerini sürdürmeleri açısından önemlidir. Son olarak yanlarında acil durumlara karşı bir miktar Riyal de bulundurmaları gerekiyor.” açıklamalarında bulundu.

İhram kuralları hakkında bilgi edinmek...

Gideceğiniz yer hakkında detaylı olarak bilgi edinin. Umrenin nasıl yapılacağı hakkında önceden bilgi edinmek çok faydalı olacaktır. İhrama girdiğiniz andan itibaren ihram yasakları başlar. İhram yasaklarına örnek verecek olursak; kokulu sabun, kolonyalı mendil, parfüm kullanılamaz ve tırnak kesilemez.

Umre yolculuklarında farklı seçenekler

Tahir Başarır, Hac dışında Bosna, Dubai, Fas, Kudüs ve Kudüs bağlantılı Umre turlarına dair bilgiler de verdi. 3 gece 4 gün, 7 gece 8 gün, 9 gece 10 gün ve 14 gece 15 gün seçenekleri ile Mekke ve Medine’de birçok yerin ziyaret edilebileceğini belirten Başarır, bu turları da incelemek isteyenlerin www.elcitur.com.tr sitesini ziyaret edebileceklerini söyledi.