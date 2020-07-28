Ulusoy Kemer Holiday Club açıldı
Enerji, denizcilik, turizm ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Yılmaz Ulusoy Holding, bünyesinde faaliyet gösteren Türk turizminin öncü tatil köylerinden Ulusoy Kemer Holiday Club açıldı.
Birçok otel ve tatil köyü Pandemi nedeni ile bu sezon açmama kararı alırken, Antalya’nın Doğası ile ünlü Kemer Bölgesinin en gözde ve köklü 31 yıllık tatil köylerinden biri olan Kemer Holiday Clup geçte olsa sezonu açtı. Sağlık ve Turizm Bakanlığının Pandemi önlemlerinin tüm ayrıntıları ile uygulandığı belirtten Genel Müdür Volkan Yorulmaz, tüm tatilcilerimizin huzur içinde bir tatil geçirmeleri için her türlü önlemi aldıklarını söyledi..
Kurban bayramı 2. günü, 1 Ağustos akşamında yeni neslin önemli müzisyenlerinden Piyanist –Aranjör Emir Ersoy’un muhteşem konseriyle renklenecek. Türkiye’de son yıllarda latin ve caz müziğinin önemli ismi Emir Ersoy tatil severleri latin müziği eşliğinde bol bol dans ettirecek…
Ulusoy Kemer Holiday Club, doğa harikası atmosferi, Gurme mutfağı ve tatilin her anına neşe katan eğlence anlayışıyla bu bayramda Emir Ersoy’un latin müziği renk katacak.
Отель был лауреатом на архитектурную премию фонда Ага Хан. Обладает сертификатом"голубой флаг" и "три сосны", свидетельствующем об охране окружающей среды на самом высоком уровне. ???? Ulusoy kemer holiday club 5* ✈ из Запорожья 26.07 на 7 ночей ????????????Ultra all inclusive ????????1038 евро за двоих ????0997616965,0934778081
|İmsak
|04:03
|Güneş
|05:49
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:11
|Akşam
|20:32
|Yatsı
|22:11
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25