Ulusoy Kemer Holiday Club açıldı

Birçok otel ve tatil köyü Pandemi nedeni ile bu sezon açmama kararı alırken, Antalya’nın Doğası ile ünlü Kemer Bölgesinin en gözde ve köklü 31 yıllık tatil köylerinden biri olan Kemer Holiday Clup geçte olsa sezonu açtı. Sağlık ve Turizm Bakanlığının Pandemi önlemlerinin tüm ayrıntıları ile uygulandığı belirtten Genel Müdür Volkan Yorulmaz, tüm tatilcilerimizin huzur içinde bir tatil geçirmeleri için her türlü önlemi aldıklarını söyledi..

Kurban bayramı 2. günü, 1 Ağustos akşamında yeni neslin önemli müzisyenlerinden Piyanist –Aranjör Emir Ersoy’un muhteşem konseriyle renklenecek. Türkiye’de son yıllarda latin ve caz müziğinin önemli ismi Emir Ersoy tatil severleri latin müziği eşliğinde bol bol dans ettirecek…

Ulusoy Kemer Holiday Club, doğa harikası atmosferi, Gurme mutfağı ve tatilin her anına neşe katan eğlence anlayışıyla bu bayramda Emir Ersoy’un latin müziği renk katacak.