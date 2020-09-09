Uluslararası Turizm Filmleri Festivali 15-19 Eylül’de Kapadokya’da

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla ve Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde 15-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Turizm Filmleri Festivali’ne bu yıl 45 ülkeden 370 film katılıyor.

7 ana kategoride 28 ödülün dağıtılacağı festival yarışmasının ödül töreni 18 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Uluslararası Turizm Filmleri Festivalleri Komitesine (CIFFT) bağlı 20 üye ülkede, 30 yıldır gerçekleştirilen "Uluslararası Turizm Filmleri Festivali"nin ödül töreni 18 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.