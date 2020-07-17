Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya ile Türkiye arasında uçuşların bugün başlaması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını duyurdu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan açıklama



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiyenin ekonomik ve siyasi ilişkilerinin çok boyutlu olduğu Rusya ile pandemi nedeniyle ara verilen uçuşları bugün itibariyle yeniden başlatmak için mutabakata varıldığını açıkladı. Kovid-19 tedbirleri sebebiyle yurtdışı uçuşlarının durdurulmasının ardından 11 Haziran itibariyle belirli ülkelere yurtdışı uçuşlar başlatıldığını hatırlatan Karaismailoğlu, “11 Haziran itibariyle yeniden başlattığımız yurt dışı uçuşlarımızda 31 ülkeyle seferlere başlamıştık. Bugün itibariyle, Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık.” Şeklinde konuştu.



Karaismailoğlu, uçuşların yeniden başlamasıyla Türkiye'ye gelen Rus turistlerin sayısında önemli bir artış yaşanacağını söyledi.

THY tarafından dün yapılan açıklamada, şirketin Rusya uçuşlarına 1 Apustos'ta başlayacağı açıklanmıştı.



Rusya tarafının daha önce yaptığı açıklamalarda, uçuşların başlamasına ilişkin olarak Türkiye ile bir görüşme yürütülmediği ifade edilmişti. Rus basınında çıkan haberlerde ise, Rusya'nın uluslrarası uçuşları ilk BDT ülkeleri ile başlatacağı ileri sürülmüştü.