Ukrayna'daki savaş Avrupa'yı nasıl değiştirdi? Ülke ülke Ukrayna savaşının etkileri

Euronews altıncı ayında Ukrayna olayının Avrupa geneline ve tek tek ülkelere etkilerini derledi.

Ukrayna olayından etkilenme konusunda Almanya’nın durumu dikkat çekiyor. Almanya Ukrayna olayı öncesine göre silah yardımı konusundaki tarihi değişim ile dikkat çekerken yaptırımlar üzerine Rusya’nın doğal gaz akışındaki kısıtlamalardan en çok etkilenen ülke.

Euronews’ın yazısı şöyle:

Almanya: Artan enerji sorunu dayanışmayı zorla sokacak mı?

Avrupa Birliği'nde başka hiçbir büyük ülke Almanya kadar Rus enerjisine bağımlı halde değil.

Dolayısıyla, Gazprom'un önümüzdeki aylarda gaz arzını sınırlama olasılığı ülkede ciddi endişeye neden oluyor.

Ukrayna savaşı Almanya’nın 100 milyar Avro harcamaya karar vererek şimdiye kadar görülmemiş boyutta bir askeri bütçe ayırdı.

Fransa: Enerji fiyatları yükseldi

Fransa gaz arzı için Rusya'ya çok daha az bağımlı olsa da ortaya çıkan enerji sıkıntısı birçok Avrupa ülkesi gibi Fransa'yı da etkiliyor.

Fransızlar 2020'de gaz ihtiyacının sadece yüzde 17'sini Rusya'dan ithal etti ancak petrol ve elektrik de dahil olmak üzere artan enerji maliyetleri, enflasyonun temmuz ayında yüzde 6,1'e çıkmasına neden oldu.

İspanya: Koalisyon hükümeti bölündü

Koalisyon hükümetinde merkez soldaki başbakan Pedro Sánchez liderliğinde üç ortak var. Koalisyon NATO'nun müdahalesi konusunda bölünmüş durumdayken, gerilimler zaten yüzeye çıkıyordu.

Podemos sözcüsü Pablo Echenique ise "Tanklara harcanan hastanelere harcanmıyor" diyerek içerdeki çatlağı açığa çıkardı.

Ukrayna'daki gidişat bu ülkenin de siyasi geleceğini derinden sarsabilir.

İtalya: Ukrayna'ya destek azalıyor

İtalya, yaklaşık 160 bin mülteciyi kabul etti. Artan enflasyon ve enerji fiyatları İtalyan halkının önemli bir bölümünü etkilemeye başladı ve bu da ülkenin Ukrayna'ya verdiği destekte azalma yaşanmasına neden oldu.

Halk ikiye bölünmüş. İtalyanların yarısı Ukrayna'ya silah gönderilmesine karşı çıkıyor.

Finlandiya ve İsveç: Yeni dönem

Hem Finlandiya hem de İsveç NATO üyeliğine başvurdu.

İsveç'te, iktidardaki Sosyal Demokratların güçlü bir tarafsızlık geleneği vardı ve oy veren halk arasında da üyelik için özel bir ilgi yoktu.

Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle her şey değişti.

Avusturya: NATO'ya üyelik gündemde

NATO üyesi olmayan Avusturya da Finlandiya ve İsveç gibi Avusturya da bu seçeneği düşünmeye başladı.

Şansölye Karl Nehammer, savaşın başlamasından bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i yüz yüze görüşmeler için ziyaret eden ilk Avrupa lideri oldu.

Belçika: Nükleer enerjiden çıkışı erteledi

Belçika, Ukrayna savaşının bir enerji sorununa neden olabileceği korkusuyla nükleer santrallerini kapatmayı erteledi.

Belçika, nükleer enerjinin aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasını 2035 yılına kadar 10 yıl erteleyeceğini açıkladı.

Polonya: 'Ukrayna yerine halkımız tercih edilsin'

Ukrayna ile komşu olan Polonya, ilk mülteci göçünün ön saflarında yer aldı. BM'nin mülteci dairesine göre, ağustos ayı itibariyle 1,3 milyon Ukraynalı Polonya'ya kaçtı.

Ancak artan yaşam maliyeti krizi ve yerel kaynaklar üzerindeki muazzam baskı ile Polonyalıların bir kısmı, hükümetin Ukraynalıları kendi halkına tercih ettiğine dair şikayetlere neden oldu.

Bulgaristan: Rusya destekleniyor

Kiril Petkov'un batı yanlısı koalisyon hükümeti, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını desteklemekle kalmayıp Moskova'nın ithal Rus gazının ruble olarak ödenmesi talebini de reddetti. Petkov hükümeti birkaç hafta önce düştü. Ekim ayı başlarında yeni seçimlere gidilecek.

Gallup anketine göre halkın yaklaşık dörtte biri (yüzde 23,3) Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalini haklı buluyor.

Danimarka: NATO'ya katılacak

İsveç ve Finlandiya, Ukrayna'daki savaşa yanıt olarak NATO'ya katılmak istediklerini açıklayınca, Danimarka da tarihi bir karar aldı.

Çekya: Nüfusun yüzde 4'ü kadar mülteci

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) göre, Çek Cumhuriyeti'nde 413 binden fazla mülteci kayıt altına alındı.

Bu da ülkenin 10,7 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 4'ü demek.

Macaristan: Orban'dan Zelensky'e alaycı açıklamalar

Nisan ayında, yani Rusya'nın işgalinden bir aydan biraz daha uzun bir süre sonra, Viktor Orban'ın iktidardaki Fidesz partisi, art arda dördüncü kez seçim kazandı.

Macar lider Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy ile ilgili alaycı açıklamalarda bulundu ve Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarına karşı lobi yaptı.

Estonya: Destek tavan yaptı

Artan enerji maliyetleri sonucu yüzde 23,2 ile Avrupa'nın en yüksek enflasyonunu yaşayan Estonya, kıtada Ukrayna'ya destek verme konusunda en önde gelen ülkelerden biri oldu.

Eskiden Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Estonya, nüfusunun yüzde 4'üne denk gelen 50 bin Ukraynalı mülteciyi aldı. Rusların ülkeye girmesini yasakladı.. Ülkedeki Sovyet döneminden kalma anıtlar da kaldırılıyor.

Litvanya: Ülkenin her köşesinde Ukrayna bayrakları

Litvanya eski dışişleri bakanı ve eski savunma bakanı Linas Linkevicius, Litvanya'da hayatın her zamanki gibi devam ettiğini, ancak insanların eskisi kadar rahat olmadığını söyledi ve ekledi: "Ukrayna halkına gösterilen empati ve destek çok yüksek. Her köşede Ukrayna bayraklarını görebilirsiniz".

Moldova: AB üyeliği için fırsat oldu

Moldova, AB'ye katılmak için resmen başvurdu. Brüksel Moldova'yı AB üyeliğine aday yaptı.

Yarım milyondan fazla Ukraynalı sınırı geçti ve yaklaşık 70 bin Ukraynalı hala bu ülkede yaşıyor.

Moldova başbakanı Natalia Gavrilita “bu akınla başa çıkmak, herhangi bir Moldova hükümetinin son otuz yılda karşılaştığı en büyük zorluklardan biri” dedi.

Romanya: Mültecilerin geçiş kapısı

Ukrayna'nın kuzeybatı komşusu Polonya gibi Romanya da kaçan mültecilere yardım elini uzattı.

Toplamda iki milyondan fazla Ukraynalı Romanya'ya geçti; Yetkililer, 39 bini çocuk olmak üzere 87 bin Ukraynalının bu ülkede kalmayı tercih ettiğini söylüyor.

Sırbistan: Rusya'ya yaptırımlara karşı

Rus gazına yüzde 100 bağımlı olan Sırbistan, işgali kınayan BM Genel Kurulu kararlarını desteklemesine rağmen, Avrupa'da Rusya'ya karşı Batı yaptırımlarına katılmayı reddeden bir avuç ülkeden biri.

Mart ayında yapılan bir ankete göre halkın yalnızca yüzde 21'i Sırbistan'ın savaş konusunda Rusya'nın yanında yer alması gerektiğine inanıyor, yüzde 76 Moskova'ya işgal nedeniyle yaptırım uygulanmasına karşı çıkıyor.

Slovakya: Önde gelen destekçilerden

Ukrayna ile sınır paylaşan Slovakya, Rusya'nın Şubat ayı sonundaki işgalinden bu yana Kiev'in önemli destekçilerinden biri oldu

Savaşın başlarında, Slovakya'nın koalisyon hükümeti, yetkililerin dezenformasyon web sitelerini geçici olarak engellemesine izin veren bir yasa çıkardı.

Slovenya: Yüksek destek var

Slovenya'nın o zamanki başbakanı Janez Jansa, Avrupa'nın Ukrayna'ya destek gösterme çabalarının ön saflarında yer aldı.

Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nden meslektaşlarının yanı sıra, Rusya'nın işgalinden sonra Kiev'i ziyaret eden ilk yabancı liderler arasında oldu.