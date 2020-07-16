Ukrayna – Antalya turizm köprüsü

Sky Up, Azur Air, Windrose ve Ukraine Int Air (UIA) şirketleri ile 18 bin 144 Ukraynalı turist Antalya’ya tatile geldi.

10 GÜNDE 96 UÇAK

Geçtiğimiz yıl, Rusya ve Almanya pazarından sonra 745 bin turist ile Antalya’da paket turlarda 3. sırada olan Ukrayna şu anda Antalya’ya en çok turist gönderen ülke konumunda.

10 gün içerisinde gelen 96 uçak bütün önlemlerini alarak turistlerini bekleyen Antalya’da turizm startı verilmiş oldu. Avrupa ülkelerinin kendi aralarında başlattığı uçuş koridoru bir nevi Türkiye – Ukrayna arasında da başlatılmış oldu.

REFERANS OLACAK

Ben, bu misafirlerin Türkiye tatili için önemli bir referans olacağını düşünüyorum.

Almanya coronavirus sürecinde 15 Haziran’da Mayorka’ya test için 10 bin 900 turist göndermiş ve dönüşlerindeki süreci izlemişti. Bu bağlamda Temmuz başında Antalya’ya gelen Ukraynalı misafirler sorunsuz olarak ülkelerine döndüler ve bir anlamda Antalya’yı ilk test eden misafirler oldular.