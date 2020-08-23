Ücretsiz tatile rekor başvuru!

İtalya'nın güneyindeki Molise bölgesindeki minik bir tepeye kurulu bir komün olan San Giovanni in Galdo'nun, ücretsiz tatil imkanı sunduğunu açıklamasının ardından, turistlerin ilgisi karşısında başının döndüğü söyleniyor.

Köy, Molise bölgesini 2020'de ziyaret edilmesi gereken 52 güzergahtan biri seçen New York Times yazısı üzerine başlatılan "Kendine Molise'ye ver" kampanyasına dahil olarak köydeki üç boş evden birinde tek haftalık ücretsiz konaklama imkanı sundu.

Pilot projenin parçası olan köyde temmuz ve eylül ayları arasında yalnızca 40 ücretsiz tatil yapılabiliyordu ve yolculuk dahil edilmemişti.

Projenin ardındaki kültür derneği Morrutto'nun Dostları, "turizmin sıfırlandığı" bu yılda "Molise'nin küçük ve bilinmeyen kasabalarına yeni bir hayat vererek İtalyan ve yabancı ziyaretçilerin buraları keşfetmesini sağlamak gibi çok belirli bir amaç için ücretsiz gerçek bir tatili" insanlara hediye etmenin amaçlandığını duyurdu.

Konukların "Molise'nin güzelliklerini, tarihini, yemeklerini ve şarabını keşfetmek dışında" hiçbir şey için endişelenmesine gerek kalmayacaktı.

İlan şöyle devam ediyordu:

Bu 'bahsi' kabul edenler muhteşem bir yaşam kalitesine sahip, her şeyin köyü çevreleyen doğanın izini hâlâ taşıdığı, diğer koşulların yanı sıra stratejik konumda, denizden ve dağlardan 40 dakika, Roma ve Napoli'den de iki saat uzakta bulunan bir köyü keşfedecek.

Görünüşe göre satış konuşması işe yaradı.

8 bin başvuru

The Telegraph haziran ayında başlatılan projenin organizatörlerinin o zamandan bu yana dünyanın dört bir yanından 8 bini aşkın başvuru aldığını bildirdi.

Organizatörlerden Stefano Trotta şunları söyledi:

Böyle bir karşılık beklemiyorduk. Kazakistan'dan yaklaşık 70 tane, Rusya'nın uzak kasabalarından da... gerçekten de dünyanın her tarafından başvuru aldık.

2020 için başvurular artık kapanmış olsa da organizatörler, çoğunlukla tatil için çok fazla konaklama yeri olmayan ancak nüfustaki azalma sebebiyle çok sayıda boş evin bulunduğu bölgedeki diğer köylerin de gelecekte bu projeyi benimsemesini umuyor.

Son yıllarda İtalya daha az bilinen bölgelerini tanıtmak için birden çok viral kampanya oluşturdu.

Popüler 1 euro'ya (yaklaşık 8,65 TL) ev planıyla, halkı kasaba ve şehirlerde iş bulmak amacıyla köylerden ayrıldığı için uzun zamandır nüfusun azalmasından mustarip bölgelere büyük ilgi uyandırdı.