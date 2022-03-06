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"Uçaklara el koyma riski var, yurtdışı uçuşlarını durdurun"
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Kurumu (Rosaviatsiya) Rusya'ya uçak kiralamayı yasaklayan Batı yaptırımlarının bir parçası olarak, yabancılardan kiralanmış uçaklara el konulma riskine karşı Rus havayollarına uçuşlarını askıya almaları tavsiyesinde bulundu.
Turizm 06.03.2022, 18:31
Kurumun açıklamasında tavsiyenin Rus uçaklarını kullanan Rus havayolları veya el koyulma riski olmayan yabancı uçaklara yönelik olmadığı belirtildi.
Tavsiye, Rusya'ya yaptırım uygulamayan ve hava sahasını Rus uçaklarına kapatmayan ülkelerden gelen yabancı havayollarını da kapsamıyor.
Aeroflot durdurdu
Rosaviatsiya'nın tavsiyesinin ardından, Rusya'nın başlıca havayolu şirketi Aeroflot, 8 Mart tarihinden itibaren Belarus dışındaki tüm uluslararası uçuşları durduracağını duyurdu.
Aeroflot'tan yapılan açıklamada kararın “Uçuşların yapılmasını engelleyen koşullar” nedeniyle alındığı belirtiliyor.
S7 durdurmuştu
Rusya'nın en büyük özel havayolu şirketi S7, tüm uluslararası uçuşlarını durdurduğunu daha önce duyurmuştu.