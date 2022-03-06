"Uçaklara el koyma riski var, yurtdışı uçuşlarını durdurun"

Kurumun açıklamasında tavsiyenin Rus uçaklarını kullanan Rus havayolları veya el koyulma riski olmayan yabancı uçaklara yönelik olmadığı belirtildi.

Tavsiye, Rusya'ya yaptırım uygulamayan ve hava sahasını Rus uçaklarına kapatmayan ülkelerden gelen yabancı havayollarını da kapsamıyor.

Aeroflot durdurdu

Rosaviatsiya'nın tavsiyesinin ardından, Rusya'nın başlıca havayolu şirketi Aeroflot, 8 Mart tarihinden itibaren Belarus dışındaki tüm uluslararası uçuşları durduracağını duyurdu.

Aeroflot'tan yapılan açıklamada kararın “Uçuşların yapılmasını engelleyen koşullar” nedeniyle alındığı belirtiliyor.

S7 durdurmuştu

Rusya'nın en büyük özel havayolu şirketi S7, tüm uluslararası uçuşlarını durdurduğunu daha önce duyurmuştu.