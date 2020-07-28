TÜRSAB'dan evden çalışma süresiyle ilgili yeni duyuru!

TÜRSAB, acentaların evden çalışma süresinin uzatılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurmuştu. Başvuruda acentaların tüketicilerin ulaşabileceği yetkili veya sorumlu personelin iletişim bilgilerinin (sabit telefon, cep telefonu, e-mail, web adresi) iş yeri dışından görülebilecek şekilde paylaşmaları durumunda faaliyetlerini iş yerlerini açmadan da yürütülebilmelerine imkan tanınmasına yönelik sürenin uzatılması istenmişti.

Acentalar Aralık sonuna kadar evden çalışabilecek

Bakanlıktan TÜRSAB'a gönderilen cevap yazısında talebin uygun görüldüğü acentaların 31 Aralık 2020'ye kadar işyerlerini açmadan çalışabilecekleri belirtildi.