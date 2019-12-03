TÜRSAB Başkanlığına yeniden Firuz Bağlıkaya seçildi

TÜRSAB Başkanlığı için adaylıklarını açıklayan ve seçim kampanyalarını ayrı ayrı yürüten Davut Günaydın, Tansu Demir, Hasan Erdem seçim öncesinde birleşme kararı aldı. 3 aday ortak hazırladıkları beyaz listeyle seçime girdi. Davut Günaydın’ın başkan adaylığındaki ortak liste, bin 464 oy aldı.

İstanbul Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan TÜRSAB 24. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının seçimi için oy verme işlemi saat 9.00’da başlayıp, 17.00’de sona erdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren seyahat acentası temsilcileri, oy vermek için Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’na akın etti.

İkinci kez TÜRSAB Başkanlığı’na aday olan ve mavi liste ile seçime giren Firuz B. Bağlıkaya, oyunu kullanmak için Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’na geldiğinde yoğun ilgi ve alkışlarla karşılandı.

BAĞLIKAYA TÜRSAB SEÇİMLERİNDE 2 BİN 510 OY ALARAK YENİDEN BAŞKAN OLDU

Sandıklar saat 17.00’de kapandı. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının seçimi için sandık başına 4 bin 45 TÜRSAB üyesi seyahat acentası gitti. Oy sayım işlemi Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. 4 bin 45 oyun 2 bin 510’nu alan Firuz B. Bağlıkaya, yeniden TÜRSAB Başkanı seçildi.

REKOR KIRAN SEKTÖRE REKOR KIRARAK BAŞLADI

Bugüne kadar en fazla üyenin oy kullandığı TÜRSAB seçimleri, rekor katılıma sahne oldu. TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya da TÜRSAB tarihinde en fazla oy alarak seçilen Başkan olarak tarihe geçti.

Bağlıkaya zafer konuşmasını yapmadan önce rakibi Davut Günaydın’ı sahneye davet etti. Dostane bir ortamda geçen seçim kongresi için Günaydın’a teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

BAĞLIKAYA İKİNCİ DÖNEME REKORLA GİRDİ

İkinci kez TÜRSAB Başkanı seçilen Firuz B. Bağlıkaya, yaptığı teşekkür konuşmasında oy kullanmak için Türkiye’nin dört bir yanından gelen seyahat acentası temsilcilerine verdikleri destek için teşekkür etti. Bağlıkaya; “Benim kıymetli dostlarım yol arkadaşlarım, helal olsun. Gecem, gündüzüm, emeğim, alın terim; size helal olsun. Ama bundan çok daha önemlisi; size helal olsun. Başarı sizin başarınız. Bugüne gelmek için verdiğiniz emeğe, yaptığınız fedakarlıklara, cesaretinize, işinizden, ailenizden ayırıp verdiğiniz zamana helal olsun. Birlikte çıktığımız bu güzel yolda yürümeye devam edeceğiz. Üyelerimizin sandığa büyük bir teveccühü oldu. 21 ayda her şeyi yapmak mümkün olmadı. Bu nedenle bir döneme daha ihtiyacımız vardı. Değişimin devam ediyor olması, başarısıyla da doğru orantılıydı. Kesintiye uğramak istemiyorduk. 21 aylık bir sürede bir şeyleri yapıp yetiştirmek, bir yandan da eskilerle mücadele etmek gerçekten zor bir süreçti. Elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Kongremiz son derece kardeşçe geçti. Bizim rakip olduğumuz arkadaşlarımızla bir sorunumuz yok. Onlarla kardeş kardeş bu kürsüde konuşabiliyoruz. Umarız bunlar sonraki kongremiz de daha kardeşçe, daha aile ortamında geçerek mesleğimizin sorunlarını tartıştığımız bir ortam olur. Bundan sonraki dönemde çok çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte elimizden geldiğince mesleğimize bir şeyler katmaya devam edeceğiz. Bu yolda yanımda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.