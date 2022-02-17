TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya Emitt Fuar’ında Kenan Yavuz Etnografya Müzesi standını ziyaret etti

Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Etnografya Müzesi kurucusu Kenan Yavuz: " Türkiye Seyahat Acenteları Birliği (TÜRSAB) genel başkanı Sayın @firuzbaglikaya Emitt Fuar’ında standımızı ziyareti ile şereflendirdi.

Müze kurucumuz Sayın Kenan Yavuz’a,Avrupa’da Yılın Müzesi olarak (European Museum of the Year Award)ülkemizin tanıtımına yaptığımız katkı nedeniyle plaketlerini takdim etti." ifadelerini kullandı.

Bayburt İli, Demirözü İlçesi, Beşpınar Köyünde 8000 m2 alan içerisinde inşa edilen müze, zaman ve mekân ilişkisi içerisindeki tüm yapılar, bölgenin dokusu ve mimari yapısı ile bütünleşik olarak yapılmış. Kullanılan taşlar ve ahşaplar, çevre köylerde yıkılan evlerden ve dağlardan toplanmış.

Müzemiz içerisinde;

Köy Evi, Su Değirmeni, Bezir Yağı Değirmeni, Anfi Tiyatro ve Açık Hava Sineması, Köy Meydanı, Dede Korkut Türk Kimliği Kütüphanesi, Mescit, Tandırlık, Daimi Çinimaçin Sergi Alanı, Kapalı Sergi Salonları, Açık Sergi Alanları, Salıncak, Bayburt Güvercin Kuşu Evi, Aşhane, Gecekondu ve Konak’tan oluşmaktadır.

Müzemiz, yaşayan müze konseptini motto olarak kullanmakta olup, “eski hayatı” muhafaza edip, “yeni hayatın” içinde görünür kılmayı amaçlamıştır. Modernleşme ve göç olgusu ile başlayan dönüşümün, köylerimizde meydana getirdiği mimari hasara karşı, bir farkındalık oluşturmak, unutulmaya yüz tutan geleneksel hayatın güzelliklerini, yeni nesillerin dimağında canlı tutmak ve insanı öne çıkarmayı misyon olarak benimsemiştir.

Unutulmaya yüz tutan geleneksel yerel kültürün, çocuk oyunları, masallar, endemik bitkilerin tanıtımı, ağız barı geleneği, düğün ve kına gelenekleri, imece usulü ile yardımlaşma örnekleri, kaynaşma ve paylaşma kültürü, sistematik bir bütünlük içerisinde yapılan faaliyetler ile canlı tutulmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda;

Tırpan ile ot biçme şenliği, Tandır Şenliği, Harman Şenliği, Kem eğirme şenliği, Bayburt Türküleri Klipleri serisi, Bulgur yapma şenliği, 2020 yaz döneminde Pandemi kısıtları içerisinde yapılan faaliyetler olmuştur. Aynı faaliyetler gelecek yıllarda da, genişletilerek sürdürülecektir.

Yaşanmış hikâyeler, gerçek kişiler ve bu kişilere ait eşyalar üzerinden sergilenmektedir. Böylece ziyaretçilerin kendi aile ortamında yaşanmışlıkları, temel sunum olarak öne çıkarılmaktadır. “Bize gelen bizi yaşasın” sloganı ile ziyaretçilerin yerel kültür ile tanışmaları sağlanmakta, Bayburt folklorunun özgün örnekleri, ziyaretçilerin görsel ve duygusal algılarına sunulmaktadır.