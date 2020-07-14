Türkiye’ye en çok yolcu gönderen 7 ülke

Türkiye’ye giriş ve çıkışlarda hava yolu hareketliliğinin en fazla olduğu ilk 7 ülke sırasıyla şöyle gerçekleşti:

Almanya

Hollanda

Birleşik Krallık

Fransa

İsviçre

Belçika

Avusturya

Türkiye’ye en fazla yolcu girişine bakıldığında ilk üçte 124 bin 767 ile Almanya, 15 bin 317 ile Hollanda, 14 bin 755 ile Birleşik Krallık oldu.

Söz konusu ülkelere Türkiye’den giden yolcularla birlikte toplam yolcu sayıları Almanya ile 166 bin 214, Hollanda ile 20 bin 41, Birleşik Krallık’la ise 18 bin 533 olarak gerçekleşti. Fransa ile toplam yolcu sayısı 14 bin 492 olurken, 9 bin 764 yolcuyla İsviçre, 9 bin 684 yolcuyla Belçika ve 8 bin 944 yolcuyla Avusturya takip etti.

Uçuşların başladığı ülkelerden Türkiye’ye gelen toplam yolcu sayısı Haziran sonu itibarıyla 234 bin 279, Türkiye’den giden yolcu sayısı ise 98 bin 552 oldu. Böylece toplam hava yolu yolcu sayısı 332 bin 831 olarak kayıtlara geçti.