Türkiye’nin Maldivleri Salda Gölü'nde Unutulmaz Bir Tatil Rehberi
Dünyada eşi benzerine az rastlanacak bir güzelliğe sahip ve Türkiye’nin Maldivleri olarak tabir edilen Salda Gölü, eşsiz güzelliği sayesinde görenleri hayrete bırakıyor. Burdur il sınırları içerisinde yer alan Salda Gölü, adeta dünyanın saklı cennetidir. Oldukça az insan tarafından görülen ve en fazla merak edilen bölgelerden biri olması nedeniyle son dönemlerde oldukça popüler bir hale gelmiş durumda. Salda Gölü’nün az tanınmış olmasının sebebi ise bu bölgede yapılan turizm yatırımlarının oldukça yetersiz seviyede olması. Ancak popülerliği her geçen gün artan bu bölgenin ilerleyen dönemlerde en fazla ziyaret edilen bölgelerden biri olacağını söyleyebiliriz. Son birkaç yıldır özellikle kampçılar ve motosiklet tutkunları tarafından sıklıkla ziyaret edilmeye başlandı.
Salda Gölü otelleri Salda Gölü’nün bulunduğu konumda olmasa da bu bölgeye yakın birbirinden konforlu ve kaliteli hizmet sunan tesisler bulunmaktadır. Ancak Salda Gölü otelleri kısmına geçmeden önce Salda bölgesinde birbirinden keyifli zamanlar geçirmek amacıyla farklı aktiviteler bulunur. Bu nedenle Salda bölgesi gezilecek yerler hakkında bilgi vermektense Salda Gölü’nde yapılabilecek ve keyifli dakikalar geçirmenizi sağlayacak birkaç ipucu vermenin daha faydalı olacağını düşündük.
Salda Gölü’nde Yapılacak Aktiviteler
Salda Gölü’nde yapılacak aktiviteler arasında en özel ve en keyiflisi, gün batımını izlemek olacaktır. Salda Gölü’nün tek başına eşsiz manzarasının yanına birde gün batımını eklerseniz oldukça keyifli ve romantik bir ortam oluşturabilirsiniz. Salda Gölü üzerinde ayrıca beyaz adalar diye bilinen farklı adaları ziyaret edebilir ve fotoğraf çekilebilirsiniz. Salda Gölü’nün dünyadaki cenneti olarak belirtilmesinin bir diğer sebebi ise Salda Gölü çevresinde bulunan tabiat parkıdır. Bu tabiat parkında yürüyüş yapabilir, tertemiz havayı içinize çekerek sakinliğin, huzurun ve eşsiz manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.
Salda Gölü ziyaretiniz sırasında yapılabilecek en önemli aktiviteler arasında kamp gelmektedir. Salda Gölü’nün popüler olmasını sağlayan en büyük etken olan kampçılar, bu güzelliğin ortaya çıkmasını sağlayanlar. Bu nedenle Salda Gölü’nde sakin ve huzurlu bir ortam içinde kamp kurarak sevdiklerinizle keyifli dakikalar geçirerek eşsiz gün batımı ve Salda Gölü’nün güzelliğiyle huzurlu ve mutlu olabilirsiniz.
Salda Gölü’nde Konaklayabileceğiniz Oteller
Salda gölü çevresinde otel bulunamasa da Salda Gölü’ne yakın bölgelerde birbirinden güzel ve konforlu oteller bulunmaktadır. Bu nedenle Salda Gölü’ne ulaşmak için yakın bir bölgeye aracınızla gelerek göle ulaşmak için ise ister yürüyüş isterseniz bisiklet ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca Salda Gölü ziyaretiniz sırasında Burdur şehrinin huzur ve birbirinden güzel gezilecek bölgelerini görebilirsiniz. konfor ve huzurlu hizmet sunmalarıyla tanınan oteller arasındadır.
- Lavin Otel: Salda Gölü’ne 49 kilometrelik mesafede bulunan bu tesis, kalite ve konforlu otel odalarıyla ön plana çıkan tesisler arasındadır. Tesis bünyesinde fitness merkezi, havuzu ve spa merkezi bulunmaktadır.
- The Era Otel: Salda Gölü’ne 45 kilometrelik mesafede bulunan bu tesis, Salda Gölü bölgesinde konaklamak isteyenler için en iyi tesisler arasında yer almaktadır. Tesis bünyesinde spor salonunun olmasının yanı sıra doğa yürüyüşü yapmanıza olanak tanımaktadır. Güler yüzlü personelleri ve konforlu otel odalarıyla hizmet vermektedir.
- Hotel Lago Di Salda: Salda Gölü’ne sadece 5 kilometrelik mesafede bulunan bu tesis, Salda Gölü’ne en yakın tesis konumdadır. Yemyeşil doğayla iç içe olan ve eşsiz manzarası bulunan bu tesis bünyesinde havuz, çocuk havuzu ve plajı bulunmaktadır.
- Tefenni Villas: Salda Gölü’ne 28 kilometrelik mesafede bulunan bu tesis, yemyeşil bir alan üzerine kurulmuş ve eşsiz güzellikte bir mimariye sahip tesisler arasındadır. Tesis bünyesinde bisiklet kiralama hizmetinin yanı sıra dart, doğa yürüyüşü ve çocuk havuzu bulunmaktadır.