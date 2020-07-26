banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Bu meyvenin kilosu 60 TL, faydası saymakla bitmiyor
Bu meyvenin kilosu 60 TL, faydası saymakla bitmiyor
Sosyal medyadan gördüler, akın ettiler
Sosyal medyadan gördüler, akın ettiler
6 otomotiv firması kredi paketi kapsamından çıkarıldı
6 otomotiv firması kredi paketi kapsamından çıkarıldı
Almanya’dan flaş Türkiye kararı
Almanya’dan flaş Türkiye kararı

Türkiye’nin En İyi Deniz Tatili Yapılacak 10 Yeri

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye, deniz, kum, güneş tatili açısından dünyanın en şanslı bölgelerinden birinde yer alıyor. Yıl boyu güneşin yüzünü esirgemediği Türkiye sahilleri mart ayından itibaren hareketlenmeye başlıyor. Eylül ayının sonuna hatta bazı yerlerde ekim ayına uzanan deniz sezonu denizsiz tatil yapamayanlar için muhteşem fırsatlar sunuyor.

Turizm 26.07.2020, 10:40
7
Türkiye’nin En İyi Deniz Tatili Yapılacak 10 Yeri

Ağırlıklı olarak Ege ve Akdeniz kıyılarında yoğunlaşan deniz turizmi, son yıllarda alternatif arayışında olan seyahat severler sayesinde Marmara ve Karadeniz kıyılarına da yayılmış durumda. Türkiye’de deniz tatili yapılacak en güzel yerler bu yazıda.

Türkiye’nin En İyi Deniz Tatili Yapılacak 10 Yeri

1. Fethiye, Muğla

Muğla’nın dünyaca ünlü tatil merkezi Fethiye, deniz tatili denildiğinde de akla ilk gelen yerlerden. Türkiye’nin iftiharı Ölüdenize başta olmak üzere Kabak Koyu, Kelebekler Vadisi, Çalış Plajı gibi deniz, kum, güneş sevdalılarının vazgeçilmez adresleri Fethiye’nin ünlü plajları ve koyları arasında.

2. Olimpos, Antalya

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bulunan Olimpos, kenti adını taşıyan antik kent ve Olimpos Beydağları Milli Parkı’nın doğal güzellikleriyle hem tarih hem doğa hem deniz tatilini birleştirmek için en güzel duraklardan. Tamamı çakıl taşlarıyla kaplı Olimpos Plajı, Akdeniz’in serin sularıyla buluşmak ve serinlemek isteyenlerce yaz aylarında akına uğruyor.

3. Çeşme, İzmir

İzmir’in yaz tatillerinde markaya dönüşen ilçesi Çeşme, Türkiye’nin en güzel kumsallarına sahip. İnce beyaz kumu, sıcacık suyu ve deniz içerisindeki termal kaynaklarıyla Ilıca Plajı başta olmak üzere Altınkum, Çark, Tekke, Çiftlikköy, Pırlanta, Kocakarı, Şifne, Ildır, Dalyan plajları deniz tatilinin hakkını vermek isteyenler için bolca alternatif sunuyor.

4. Selimiye, Muğla

Muğla’nın Marmaris ilçesi sınırlarında bulunan Selimiye, Bozburun Yarımadası’nın güvenli limanlarından. Son yıllarda büyük şehirlerden gelen zengin tatilciler nedeniyle fiyatlar bir hayli artsa da Selimiye’nin doyum olmaz koyları ve tekne turlarıyla ulaşılan bakir bölgeleri mis gibi Ege maviliğinin tadını çıkarmak için en güzel seçeneklerden.

5. Kaş, Antalya

Dalış turizmiyle öne çıkan Kaş, Antalya’nın en batıdaki ilçesi. Antik kentleri, tarihi yapıları, renkli çarşısı, hoş konaklama alternatifleri ile Kaş, yaz aylarında cıvıl cıvıl olan bir tatil merkezi. Türkiye’nin en ünlü plajlarından Kaputaş’a ev sahipliği yapan Kaş’ta birçoğu çok küçük olan nezih, sakin koy ve plajlar bulunuyor.

6. Datça, Muğla

Ulaşım imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle büyük şehirlerden gelen tatilci akınına karşı yıllardır kendini korumayı başaran Datça, Muğla’nın en bakir tatil beldesi. Türk edebiyatında ve sanat yaşamında sembolleşen birçok ismin inzivaya çekildiği Datça, Marmaris’in ötesinde kendi adını taşıyan badem ağaçlarıyla bezeli bir yarımadada bulunuyor. Yarımadanın kuzeyi Ege Denizi’yken, güneyi ise Akdeniz kıyılarında yer alıyor.

7. Dalyan, Muğla

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bulunan Dalyan, ismini Köyceğiz Gölü dalyanından alıyor. Kaunos Antik Kenti ve kaya mezarlarıyla bilinen tatil merkezi yaz-kış yaşayan İngiliz nüfusu ile çok sayıda yabancıyı ağırlıyor. Dalyan’ın en ünlü plajı olan İztuzu, bölgeye yumurtlamaya gelen caretta caretta kaplumbağaları ile doğal koruma bölgesi.

8. Silifke, Mersin

Akdeniz kıyısında yer alan Silifke, Mersin’e bağlı bir ilçe. Her ne kadar Akdeniz’deki tatil algısında Antalya öne çıksa da Silifke’nin de plajları ve bakir koyları en az Antalya kıyılarıyla yarışacak düzeyde. Tisan, Taşucu, Kızkalesi, Boğsak gibi deniz tatili yapılacak çok sayıda yere sahip olan Silifke’nin yıldızı her yıl daha da parlıyor.

9. Assos, Çanakkale

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sınırlarında bulunan Assos, aynı ismi taşıyan antik kentin kalıntıları üzerine kurulu. Günümüzde Behramkale olan bu yerleşim yeri tarihi yapılarının yanı sıra her daim buz gibi deniz suyuyla bilinen limanı ile öne çıkıyor. Çok sayıda butik otel ve konaklama tesisinin bulunduğu Assos, Kuzey Ege’nin popüler merkezlerinden.

10. Ayvalık, Balıkesir

İstanbul’a olan konumu nedeniyle birçok İstanbullu’nun yazlık ev alarak yerleştiği Ayvalık, Kuzey Ege’de Assos ile birlikte en çok tercih edilen yaz tatili merkezlerinden. Cunda Adası ve Sarımsaklı plajları başta olmak üzere çok girintili çıkıntılı bir coğrafi yapıya sahip olan Ayvalık’ta onlarca farklı plaj seçeneği var. Butik otellerin çokluğu ve uygun fiyatlı oluşu tercih sebeplerinden.

Yorumlar (0)
banner378
29°
açık
Namaz Vakti 26 Temmuz 2020
İmsak 04:00
Güneş 05:48
Öğle 13:16
İkindi 17:12
Akşam 20:34
Yatsı 22:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 33 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Göztepe 34 42
11. Kasımpaşa 33 40
12. Konyaspor 34 36
13. Gençlerbirliği 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Ankaragücü 34 32
18. Kayserispor 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 37 96
2. Man City 37 78
3. M. United 37 63
4. Chelsea 37 63
5. Leicester City 37 62
6. Wolverhampton 37 59
7. Tottenham 37 58
8. Sheffield United 37 54
9. Burnley 37 54
10. Arsenal 37 53
11. Everton 37 49
12. Southampton 37 49
13. Newcastle 37 44
14. Crystal Palace 37 42
15. West Ham 37 38
16. Brighton 37 38
17. Aston Villa 37 34
18. Watford 37 34
19. Bournemouth 37 31
20. Norwich City 37 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25