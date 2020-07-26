Ağırlıklı olarak Ege ve Akdeniz kıyılarında yoğunlaşan deniz turizmi, son yıllarda alternatif arayışında olan seyahat severler sayesinde Marmara ve Karadeniz kıyılarına da yayılmış durumda. Türkiye’de deniz tatili yapılacak en güzel yerler bu yazıda.

Türkiye’nin En İyi Deniz Tatili Yapılacak 10 Yeri

1. Fethiye, Muğla

Muğla’nın dünyaca ünlü tatil merkezi Fethiye, deniz tatili denildiğinde de akla ilk gelen yerlerden. Türkiye’nin iftiharı Ölüdenize başta olmak üzere Kabak Koyu, Kelebekler Vadisi, Çalış Plajı gibi deniz, kum, güneş sevdalılarının vazgeçilmez adresleri Fethiye’nin ünlü plajları ve koyları arasında.

2. Olimpos, Antalya

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bulunan Olimpos, kenti adını taşıyan antik kent ve Olimpos Beydağları Milli Parkı’nın doğal güzellikleriyle hem tarih hem doğa hem deniz tatilini birleştirmek için en güzel duraklardan. Tamamı çakıl taşlarıyla kaplı Olimpos Plajı, Akdeniz’in serin sularıyla buluşmak ve serinlemek isteyenlerce yaz aylarında akına uğruyor.

3. Çeşme, İzmir

İzmir’in yaz tatillerinde markaya dönüşen ilçesi Çeşme, Türkiye’nin en güzel kumsallarına sahip. İnce beyaz kumu, sıcacık suyu ve deniz içerisindeki termal kaynaklarıyla Ilıca Plajı başta olmak üzere Altınkum, Çark, Tekke, Çiftlikköy, Pırlanta, Kocakarı, Şifne, Ildır, Dalyan plajları deniz tatilinin hakkını vermek isteyenler için bolca alternatif sunuyor.

4. Selimiye, Muğla

Muğla’nın Marmaris ilçesi sınırlarında bulunan Selimiye, Bozburun Yarımadası’nın güvenli limanlarından. Son yıllarda büyük şehirlerden gelen zengin tatilciler nedeniyle fiyatlar bir hayli artsa da Selimiye’nin doyum olmaz koyları ve tekne turlarıyla ulaşılan bakir bölgeleri mis gibi Ege maviliğinin tadını çıkarmak için en güzel seçeneklerden.

5. Kaş, Antalya

Dalış turizmiyle öne çıkan Kaş, Antalya’nın en batıdaki ilçesi. Antik kentleri, tarihi yapıları, renkli çarşısı, hoş konaklama alternatifleri ile Kaş, yaz aylarında cıvıl cıvıl olan bir tatil merkezi. Türkiye’nin en ünlü plajlarından Kaputaş’a ev sahipliği yapan Kaş’ta birçoğu çok küçük olan nezih, sakin koy ve plajlar bulunuyor.

6. Datça, Muğla

Ulaşım imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle büyük şehirlerden gelen tatilci akınına karşı yıllardır kendini korumayı başaran Datça, Muğla’nın en bakir tatil beldesi. Türk edebiyatında ve sanat yaşamında sembolleşen birçok ismin inzivaya çekildiği Datça, Marmaris’in ötesinde kendi adını taşıyan badem ağaçlarıyla bezeli bir yarımadada bulunuyor. Yarımadanın kuzeyi Ege Denizi’yken, güneyi ise Akdeniz kıyılarında yer alıyor.

7. Dalyan, Muğla

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bulunan Dalyan, ismini Köyceğiz Gölü dalyanından alıyor. Kaunos Antik Kenti ve kaya mezarlarıyla bilinen tatil merkezi yaz-kış yaşayan İngiliz nüfusu ile çok sayıda yabancıyı ağırlıyor. Dalyan’ın en ünlü plajı olan İztuzu, bölgeye yumurtlamaya gelen caretta caretta kaplumbağaları ile doğal koruma bölgesi.

8. Silifke, Mersin

Akdeniz kıyısında yer alan Silifke, Mersin’e bağlı bir ilçe. Her ne kadar Akdeniz’deki tatil algısında Antalya öne çıksa da Silifke’nin de plajları ve bakir koyları en az Antalya kıyılarıyla yarışacak düzeyde. Tisan, Taşucu, Kızkalesi, Boğsak gibi deniz tatili yapılacak çok sayıda yere sahip olan Silifke’nin yıldızı her yıl daha da parlıyor.

9. Assos, Çanakkale

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sınırlarında bulunan Assos, aynı ismi taşıyan antik kentin kalıntıları üzerine kurulu. Günümüzde Behramkale olan bu yerleşim yeri tarihi yapılarının yanı sıra her daim buz gibi deniz suyuyla bilinen limanı ile öne çıkıyor. Çok sayıda butik otel ve konaklama tesisinin bulunduğu Assos, Kuzey Ege’nin popüler merkezlerinden.

10. Ayvalık, Balıkesir

İstanbul’a olan konumu nedeniyle birçok İstanbullu’nun yazlık ev alarak yerleştiği Ayvalık, Kuzey Ege’de Assos ile birlikte en çok tercih edilen yaz tatili merkezlerinden. Cunda Adası ve Sarımsaklı plajları başta olmak üzere çok girintili çıkıntılı bir coğrafi yapıya sahip olan Ayvalık’ta onlarca farklı plaj seçeneği var. Butik otellerin çokluğu ve uygun fiyatlı oluşu tercih sebeplerinden.