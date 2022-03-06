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TÜRKİYE’NİN CİĞERLERİNE ŞAHİNLER VAKFI NEFES OLUYOR

Antalya /Manavgat Orman Müdürlüğü yöneticilerinin, köy muhtarının, yöre halkının, basının ve Şahinler Holding yöneticilerinin katıldığı temsili ağaç dikme töreninde konuşan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, sözlerine katılanlara teşekkür ederek başladı.

Turizm 06.03.2022, 19:00
TÜRKİYE’NİN CİĞERLERİNE ŞAHİNLER VAKFI NEFES OLUYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin şu ifadeleri kullandı;

“Şahinler Holding olarak, farklı sektörlerde başarılara imza atarken, sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmekten hiç geri durmadık. Her alanda eğitime, çevreye, gençlere, spora, afetzedelere elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bununla yetinmeyip etrafımızdakilere örnek olup onları da duyarlı hareket etmeye teşvik ettik. Doğa için üzerimize düşen görev bilinciyle 1998 yılında Almanya’da TEMA vakfının kurulmasına önderlik ettik. Hem Türkiye’de hem Almanya’da 100.000’lerce ağaç diktik. Memleketim Konya’da çok sayıda ağaç diktik. Hatta ağaçlar kesilmesin diye bölgeye kömür yardımı yaptım.

Antalya Manavgat’ta, yangının olduğu dönemde ilk etapta TEMA vakfına fidan bağışında bulunmuştuk. Bugün de her bir çalışanımız için 2’şer adet toplamda 20.000 adet ağaç dikmeye geldik. Şahinler Holding’in sponsor olduğu Hatıra Ormanı fidanlarının bir kısmını kendi ellerimizle dikeceğiz. Böylelikle ülkemizin farklı bölgelerindeki Şahinler Hatıra ormanlarımıza 2 tane daha eklemiş olduk.

Ne yazık ki 2021 Temmuz ayında ülkemizin 49 ilinde çıkan yangınlarda 178 bin hektar civarı alan yandı. Manavgat Bölgesi’nde 60 bin hektar kül oldu. Türkiye’nin ciğerleri yanarken millet olarak herkes can ve mal kaybına engel olmak için büyük çaba gösterdi. Ancak üzücü kayıplarımız var. Biz de o dönemde yaraları sarmak için giysi, erzak, ev eşyası ve nakdi yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak elimizden geleni yapmaya çalıştık.

Şimdi de doğaya olan sorumluluğumuzu hep birlikte yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hayırda bize bölge gösteren, fidanlarımızı diken Orman Müdürlüğümüze değerli yardımları için teşekkür ediyoruz. Bu hayırları Şahinler Vakfımız aracılığı ile yapıyoruz

1987 yılında 30’lu yaşlarımda kurduğum Şahinler Vakfı ile eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda faaliyet gösteriyoruz. Konya başta olmak üzere farklı bölgelerde okullar yaptırdık. Vakfımız bugüne kadar 10.000’lerce öğrenciye burs verdi ve vermeye devam ediyor.

Geleceğimiz dediğimiz gençlere ayrı bir önem veriyoruz. Türkiye’nin farklı büyük üniversitelerinde verdiğim konferanslarla sık sık öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerimi paylaşıp yol göstermeye çalışıyorum.

En büyük yatırımlarımızın olduğu Trakya’da bulunan üç büyük üniversite ile özel sektör – üniversite işbirliklerimiz var. Staj ve iş imkanı sağlıyoruz.

Her türlü afette Şahinler Vakfı olarak mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Van depreminde 200 aileyi Antalya’daki otelimizde kışın 3 ay ağırladık.

Şahinler Holding’in 3 kıtada, 10.000’i üzerinde direk, 30.000 dolaylı çalışanı var.

Türkiye’nin yanı sıra; Almanya, Fransa, Bulgaristan, Ürdün, Mısır’da bulunan şirketlerimizle tekstilden hazır giyime, ayrıca inşaattan serbest bölge işletmeciliğine, turizm ve spordan yiyecek içecek sektörüne hizmet veriyoruz.

Hazır giyim, tekstil ve pazarlama firmalarımızla dünyanın en büyük moda devlerine üretim yaparak 50 milyon insanı giydiriyoruz.

Megasaray Club Belek Otel, dünyanın gözde tatil bölgelerinden Antalya Belek’in en çok tercih edilen tesislerinden biri. Misafirlerimizin %70’i tekrar gelenler. Ve 50 den fazla gelen misafirlerimiz için portakal ağacı dikiyoruz.

Kayseri’deki doğayla iç içe DAS’3917 otelimiz, Erciyes’in en popüler oteli. Gelecek sene de Megasaray Mount Erciyes delux otelimizi hizmete açacağız.

Megasaray Tenis Akademi’yi ( MTA) kurarak, ana sponsoru olduğumuz Türkiye Tenis Federasyonu işbirlikleri ile Davis Cup, U16 Dünya Takımlar Şampiyonası, ATP Challenger, ITF Wheelchair, Hülya Avşar Cup gibi yüzlerce turnuva yapıp binlerce sporcu ağırladık.

MTA’da büyük bir kısmına burs sağladığımız, 40’tan fazla yetiştirdiğimiz genç sporcuları dünya arenalarında görmeye başladık. Bunlardan 6 tanesi milli takımımıza katıldı.

Ayrıca Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ana sponsoru olarak, engel tanımayan engelli sporcularımızı da maddi ve manevi destekliyoruz.

Türkiye’nin en büyük özel sektör sanayi projelerinden biri olan Avrupa Serbest Bölgesi

3 milyar dolar ticaret hacmine sahip. ASB’den %70’i yabancı sermayeli 200’e yakın firmadan, 170 ülkeye yüksek katma değerli ürünler ihraç ediliyor.

1155 daire, 116 cadde dükkandan oluşan İstanbul Beylikdüzü’nün en değerli lokasyonunda bulunan Westside İstanbul projemiz hayata geçti.

Biz grup olarak, hem binlerce kişiyi istihdam ederek, hem milyarlarca ihracat yaparak,

ülkemize döviz kazandıran faaliyetlerimizin yanı sıra, eğitime, spora ve çevreye yaptığımız katkılardan gurur duyuyoruz ” dedi.

Kalemler Köyü Muhtarı Mustafa Cansız;
 

“Bu talihsiz olayda tüm Türkiye’nin yanımızda olduğunu hissettik. Maalesef 2 can kaybımız var. Ayrıca hayvanlarımız, zeytin bahçelerimiz ve evlerimiz yandı. Evleri yanan herkes çok mağdur oldu. Ama gerek devletimiz, gerek milletimiz elinden gelen her tür desteği ulaştırmaya çalıştı. Orman teşkilatı yangını söndürebilmek için var gücüyle çalıştı. Cumhurbaşkanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Milletvekillerimiz buraya gelerek destek oldu. TOKİ yeni evleri inşa etmeye başladı. Köy konağı ve imamevi yapılıyor. Şahinler Vakfı çalışanları ve Kemal Bey sağ olsun bize hem maddi hem manevi yardımda bulundu. Bugün de 20.000 ağaç diktiler. Yardımları için herkese canı gönülden teşekkür ederiz.” dedi.

Şahinler Vakfı Yöneticisi Ayşe Yıldırım Çakır;

“Yangının hemen ardından Manavgat’a yangın bölgesine geldik. Burada gerçekten doğa oldukça zarar görmüş, insanlar üzücü şeyler yaşamıştı. Çok sayıda ev yanıp kül olurken, insanların hatıraları da yok olmuştu. Gerçekten çok büyük çaresizlik vardı.

Biz de vakıf olarak maddi ve manevi elimizden gelen tüm yardımı yapmaya çalıştık. Ayrıca kendi ürettiğimiz ürünlerimizi köy köy dolaşıp mağdur olanlara dağıttık. Geri kalan ürünleri Manavgat Belediyesi’ne teslim ettik. Belediye muhtarlarla iletişime geçerek bu yardımları daha çok kişiye ulaştırdı. Maddi olan şeyler yerine konuyor, yeni evler yapılıyor ama biz bugün burada daha kalıcı bir iz bırakmak istedik. İlk etapta TEMA’ya da bağışta bulunmuştuk. Ancak bir de Şahinler Vakfı Hatıra Ormanı ile bizlerle büyüyecek, gelecek nesillere kalacak kalıcı bir katkımız olsun istedik. Destek olan herkese teşekkür ederim.” dedi.

Organizasyon, katılımcıların fidan dikmesi ve basına poz vermesi ile sona erdi.

#şahinler vakfı
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