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Türkiye ziyaretçi sayısında Akdeniz’in lideri oldu

Türkiye ve Akdeniz ülkelerinin 10 aylık (Ocak-Ekim) dönemi ziyaretçi sayısı ve turizm geliri açıklandı.

Turizm 15.12.2021, 10:52
Türkiye ziyaretçi sayısında Akdeniz’in lideri oldu

Son günlerde Türkiye’nin bir numaralı sorunu olan TL’deki değer kaybı turizme olumlu yansıdı.

TL’nin Dolar, Avro ve diğer para birimleri karşısında hızlı değer yitirmesi sonucu Türkiye Akdeniz’de en çok ziyaretçi alan ülke konumuna yükseldi ve yılın 10 aylık döneminde Türkiye ziyaretçi sayısında en büyük rakipleri Fransa, İspanya ve İtalya’yı geçerek bölgede lider oldu.

Ancak kişi başına turizm gelirinde durum farklı

Türkiye 10 ayda yalnız yabancılarla 21 milyon, buna yurt dışında ikametli yurttaşların da eklenmesiyle ziyaretçi sayısında 25,3 milyonu aşarken İspanya ve Fransa 24 milyon, İtalya da 21 milyonda kaldı. Bu dönemde Yunanistan 15 ve Hırvatistan 10 milyon, Mısır da 5 milyon ziyaretçi aldı.

Türkiye, yurt dışında ikametlilerle önde

Pandemi döneminde İspanya’dan daha büyük bir performans gösteren Türkiye, ziyaretçi sayısında yurt dışında ikametli yurttaşlar sayesinde kıl payı İspanya’nın önünde. 

10 ayda İspanya 24 milyon 827 bin turist alırken, Türkiye’nin 3 milyon 923 bini yurtdışında ikametli yurttaşlardan olmak üzere toplam 24 milyon 979 bin ziyaretçi aldı. Bu durumda 10 aylık verilere göre Türkiye 152 bin kişi ile  İspanya’nın önüne geçti.

Türkiye ziyaretçiyi, İspanya geliri artırdı

Toplam ve kişi başına turizm gelirinde ise durum farklı. Ziyaretçi sayısında Türkiye yurt dışındaki yurttaşlarla İspanya’nın önüne geçerken, gelirde İspanya Türkiye’nin çok önünde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi Raporu’na göre Türkiye 2021 yılının 3. Çeyreğinde 3.1milyar doları yurtdışında ikametli yurttaşlardan, 16.4 milyar doları da yabancı ziyaretçilerden olmak üzere toplam 20.3 milyar dolar turizm geliri elde etti.

Gelir, ziyaretçi ve kişi başına gelir

10 aylık ziyaretçi sayısı Türkiye’den az olan İspanya’nın turizm geliri ise 27.5 milyar Avro (31 milyar dolar) olarak gerçekleşti.

Yılın 10 aylık döneminde Türkiye’nin yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 88 artarken İspanya’nın turizm geliri yüzde 47 arttı.

Öte yandan Türkiye’nin turizm geliri yüzde 29.19 oranında artarken ziyaretçi sayısındaki artış ise yüzde 28.4 oldu.

Kişibaşına turizm geliri de yabancı ziyaretçide 621 dolardan 679 dolara, yurtdışında ikametli yurttaşların da eklenmesiyle 646 dolardan 704 dolara yükseldi.

Kaynak: turizmgazetesi

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