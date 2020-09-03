Türkiye'yi yasaklı ülkeler listesinden çıkardı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şöyle denildi:

''Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın 31 Ağustos 2020 tarihli Genelgesiyle; ülkemiz Bulgaristan'a giriş yasağından muaf ülkeler listesine dahil edilmiştir. Vatandaşlarımız artık PCR testi ibraz etmeden veya karantinaya tabi tutulmadan Bulgaristan'a girebileceklerdir.

30 Eylül tarihine kadar bir ay süreyle geçerli olacak bu genelge ile transit geçiş için getirilen sınırlamalar da tamamen kaldırılmış olup, gelişmelere göre Genelge'nin geçerlilik tarihinin yenilenebileceği belirtilmiştir.''