Türkiye temmuzda 4,36 milyon turist ağırladı

Türkiye'ye temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 367 yükselişle 4 milyon 360 bin 952 yabancı ziyaretçi geldi. Yabancı ziyaretçi sayısı, en son 2019 yılın ekim ayında 4 milyonun üzerinde gerçekleşmişti.

Yabancı ziyaretçi sayısı pandemi öncesi 2019 yılının temmuz ayına göre ise yine düşük kaldı. 2019 yılının temmuz ayında 6 milyon 617 bin 380 turist Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Ocak-temmuz döneminde de yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,44 artış göstererek 10 milyon 88 bin 603 oldu.

Temmuz ayında en fazla ziyaretçi 807 bin 753 ile Rusya'dan geldi. Onu 744 bin 372 ile Almanya ve 344 bin 999 ziyaretçi sayısı ile Ukrayna izledi.

Yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapıları ise Antalya, İstanbul, Edirne, Muğla ve İzmir şeklinde sıralandı.