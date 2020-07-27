Türkiye tatiline yönelik büyük bir talep var

“Türkiye aramaları 5 kat arttı”

Rusya’nın en popüler bilet sitelerinden Tutu.ru’dan Halka İlişkiler Uzmanı Yekaterina Saharova da “Türkiye, Rus tatilcilerin sınırların açılmasını uzun süre beklediği bir ülke konumundadır. Tutu.ru’nun analistlerine göre, 24 Temmuz saat 14.00 itibarıyla Türkiye biletine yönelik aramalar 5 kat artmış durumda.” ifadelerini kullandı.

Saharova, “Sınırların en çok hangi ülke ile açılmasını bekliyorsunuz?” sorusunun yönetildiği bir anketin sonuçlarını paylaşırken, Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Tayland ve Mısır gibi 20 ülkenin bulunduğu listede Türkiye’nin, oyların yüzde 20’sini alarak açık ara birinci olduğunu söyledi.

Bazı tatilcilerin Rusya’daki bölgelerde tatil yaptıklarını belirten Şelehova, “Ancak çok sayıda tatilci de Türkiye dahil olmak üzere yurt dışı tatil noktalarının açılmasını bekliyordu. Türkiye, Rus gezginler için her zaman popüler bir nokta olmuştur.” diye konuştu.

Şirket verilerine göre, geçen yılın ağustos ayında Türkiye’nin, Ruslar nezdinde en çok talep gören 5’inci ülke olduğunu aktaran Şelehova, “Eylülde ise bu talep daha da artmıştı ve Türkiye 3’üncü sıraya tırmanmıştı.” dedi.

Şelehova, Rusların Türkiye’de genellikle eylül-ekim aylarında, “kadife sezonu” olarak adlandırılan dönemde tatil yaptıklarını hatırlatarak, uçuşların başlamasından sonra talebin artacağını söyledi.