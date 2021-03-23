Türkiye Rusya için tek seçenek! Mısır açılmadı, Tayland bu yıl Rusları kabul etmeyecek

Avrupa’daki aşı pasaportu ve sertifikası tartışmaları, AB’nin Rusya’ya yaptırım kararı, Tayland’ın korona önlemleri kapsamında bu yıl sonuna kadar Rus turist almayacağını açıklaması ve mart ayında Putin ile Sisi’nin yapacağı görüşme ile açılması beklenen charter uçuşlarını gerçekleşmemesi Türkiye’yi Rusların yurtdışına tatile gidebilecekleri tek seçenek haline getiriyor.

Bu arada uluslararası alandaki gelişmeler ve rakip ülkelerin durumu yurtdışına tatile çıkacak Ruslar için Türkiye’yi tek seçenek haline getiriyor.

Rusya’daki Türk kökenli Tur operatörleri ve TUI bu gelişmeler üzerine ek uçak seferleri koydu, Rusya’dan yeni uçuş noktaları belirledi.

Olağan koşularda Türkiye Rusya’da en yakın rakipleri ile açık ara önde iken son gelişmeler iki ülkede de olumlu bir seyir izliyor

Rusya pazarında Türkiye’nin rakibi destinasyonlardan Tayland u yılın sonuna kadar Rus turist kabul etmeyecek.

Tayland bu kararı önümüzdeki 12 ay içinde uygulayacağı dört aşamalı programın gereği olarak açıkladı.

Rusya pazarında Türkiye’nin bir diğer rakibi Mısır’a uygulanmakta olan charter sefer yasağının Mart ayında iki ülke devlet başkanlarının yapacağı görüşmede ele alınacaktı. Ancak Mart yanının sonuna gelinmesine karşın görüşme gerçekleşmedi.