Türkiye paket turlarına Covid-19 testini de dahil etti

Türkiye’den Avrupa’ya gidenlerin karantina kurallarına tabi olması, seyahatlerin önünde engel oluşturuyor. Bu sorunu aşmak için harekete geçen Bentour, Türkiye’ye getirdiği turistlere, paket turun bir parçası olarak, Covid-19 testi yaptıracak.

Seyahat dönüşünde Covid-19 testini elinde bulunduranların karantina kurallarından muaf tutulduğunu hatırlatan Bentour Reisen misafirlerini desteklemek için 6 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Türkiye'ye yeni yapılacak olan tüm paket turları için, dönüş günü havalimanında uçuştan önce SARS-CoV-2 PCR testi sunuyor.

İsteğe bağlı olan testler için misafirler ek bir ücret ödemeyecek. Test için misafirleri havalimanına 45 dakika önce götürecek olan Bentour Reisen, test sonuçlarını konuklara 6-8 saat içinde e-posta ile bildiriyor.



Deniz Uğur: Tur operatörleri bu testi uygulamaktan kaçamayacak

Bentour Reisen CEO'su Deniz Uğur, "PCR testleri yakın gelecekte tüm turizm sektörü için giderek daha önemli hale gelecek. Tüm tur operatörleri PCR testini uygulamaktan kaçınamayacak, er ya da geç bu hizmeti sunmaya başlayacaklar. Çünkü enfeksiyon süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu testlerin Alman Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından tanınan bir laboratuvar tarafından uygulandığını ve bu laboratuvar tarafından yapılan testin temiz çıkması ile birlikte karantinaya alınma zorunluluğunun ortadan kalkacağını kaydeden Uğur, Bentour’un Türkiye için sorunsuz bir sağlık paketi sunan tek tur operatörü olduğunu kaydetti.