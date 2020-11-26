Türkiye Otelciler Birliği’nden çağrı: Üç ay mücbir sebep sayılmalı

TÜROB, TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe giren iş ve çalışma hayatı başta olmak üzere çeşitli teşvikler, borç yapılandırmaları, vergi kanunları, SGK primleri gibi farklı alanda düzenlemeleri içeren Torba Kanun’un beklenen sonucu vermeyeceğini açıkladı.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Torba Kanunun ele alındığı online seminerde düzenlemelerin yeterli olmadığını söyledi. Eresin, “Pandeminin etkilerini ağırlaştırdığı şu günlerde özellikle düzenlemeden yararlanmak üzere bu yıl sonuna kadar başvuru şartının bulunması ve takip eden aylarda peşin veya taksitle ödemelerin başlaması düzenlemeden beklenen sonuçları tam olarak karşılamayacağını öngörüyoruz dedi.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin

“YENİ BİR DÜZENLEME YAPILMASINI BEKLİYORUZ”

Torba Kanunun bazı eksikleri de içerdiğini söyleyen Eresin, “Yapılandırılacak borçlara ilk altı ay ödemesiz uzun vadeli dönemlerde ödeme planı sunma imkanı olmak üzere matrah artırımı, kasa, cari hesaplar, stoklar başta olmak üzere işletme kayıtlarının düzeltme imkanı sağlanması, Covid-19 nedeniyle ödeme süreleri Ekim, Kasım, Aralık 2020 aylarına ertelenen Mart, Nisan, Mayıs aylarına ilişkin muhtasar KDV ve SGK primlerinin de yapılandırma kapsamına alınamamasını bir eksiklik olarak görüyoruz. Bu konuların ve daha fazlasının içerisinde yer alacağı yeni bir düzenlemenin yapılmasını da hükümetimizden bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLMELİ”

Vergi Uzmanı ve TÜROB Mali Müşaviri Dr. Nedim Türkmen'de pandeminin başladığı ilk aylarda üç ay ilan edilen mücbir sebebin tekrar gündeme gelmesi gerektiğini söyledi.

Türkmen, “Restoranlar tekrar kapanıyor, açılan oteller tekrar kapanacak. Dolaysıyla vergi ve sigorta uygulamasında tekrar mücbir sebebin gündeme gelmesi gerekir. Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi anlamında, beyanname verme veya ödemeye ilişkin olarak sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Daha önce genelge ile üç ay mücbir sebep sayılmıştı. Bu dönemde restoranların yüzde 65'i kapandı, ne yapacaklar? Şehir otelleri ne olacak? Bu nedenle Maliye Bakanlığı bir tebliğ ile Aralık ayından başlayarak üç dört ay mücbir sebep ilan etmeli” önerisinde bulundu.