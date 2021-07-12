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Türkiye'nin ise en uzun yeraltı gölü mağarası yeniden ziyaretçileri ile buluştu
Yağış ve mevsim geçişleri nedeniyle taş ve kaya düşme tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle 1,5 yıl önce ziyarete kapatılan dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en uzun yeraltı gölü mağarası yeniden ziyaretçileri ile buluştu.
Turizm 12.07.2021, 12:12
İbradı'da bulunan ve imzalanan sözleşmeyle işletmesi İbradı Belediyesine verilen Altınbeşik Mağarası ziyarete açıldı.
Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü mağarası Altınbeşik Mağarası, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile İbradı Belediyesi arasında yapıla protokol ile 5+5 yıl olarak İbradı Belediyesi tarafından işletiliyor.