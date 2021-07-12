Türkiye'nin ise en uzun yeraltı gölü mağarası yeniden ziyaretçileri ile buluştu

İbradı'da bulunan ve imzalanan sözleşmeyle işletmesi İbradı Belediyesine verilen Altınbeşik Mağarası ziyarete açıldı.

Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü mağarası Altınbeşik Mağarası, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile İbradı Belediyesi arasında yapıla protokol ile 5+5 yıl olarak İbradı Belediyesi tarafından işletiliyor.