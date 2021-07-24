Türkiye'nin ikinci büyük gölü, ziyaretçilerin gözde mekanı oldu

İnsanların eşsiz manzaranın tadını çıkardığı Tuz Gölü'nde bazı vatandaşların da çamur banyosu yapması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Tuz Gölü'nün havadan görüntüleri ise nefes kesti.

Aksaray, Konya ve Ankara ve sınırında bulunan Tuz Gölü, ziyaretçi akınına uğruyor. Kimi ziyaretçiler tuzlu suda yürüyerek eşsiz manzaranın tadını çıkartırken, kimisi ise göl içerisindeki çamur birikintilerinde çamura bulanarak şifa aradı.

Eşsiz ve muhteşem manzarası ile ziyaretçilerine unutulmaz bir doğa gezintisi sergileyen Tuz Gölü, tatil beldeleri ve sahillerin yoğunluğunu aratmadı.

Dünyanın tuz oranı en yüksek göllerinden birisi olan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılarken, göldeki üç işletmeden yılda yaklaşık 2.5 milyon ton tuz hasadı yapılıyor.

Derinliği 10 ile 20 santimi geçmeyen gölü binlerce yerli yabancı turist ziyaret ederken, Tuz Gölü bayramda da ziyaretçileri tarafından ilgi gördü.

7'den 70'e her yaştan ziyaretçinin geldiği Tuz Gölü'nde çocuklar tuzlu suda oyunlar oynarken, gençler muhteşem doğasıyla Tuz Gölü'nde fotoğraflar çektirdi.

“Buraya gelmişken tadını çıkarmak istiyorum”

Ankara'dan geldiklerini söyleyen ve daha önce vücuda iyi geldiğini duydukları için Tuz Gölü'nde yer alan çamur ile çamur banyosu yapan bir vatandaş, “Buraya gelmişken tadını çıkarmak istiyorum. Çok güzel. Hem sıcak su hem de temiz mineralli bir çamur. Çok hoşuma gitti yani. Kendimi daha hafif hissediyorum. İşin yorgunluğundan dolayı da çok iyi geldi.

Yüzlerimizde sivilceler çıkıyor, sivilcelere falan da çok iyi geliyor. Gelirken çok faydasını görenleri çok duyduğum için ondan dolayı geldim. Hoşuma gidiyor, beni rahatlatıyor daha doğrusu. Biz Ankara'dayız, Ankara'dan geliyoruz. Bir iki kere geldik de ben ilk defa kendimi bu hale getirdim. Valla gelsinler görsünler yaşasınlar. Doğal yaşam işte çok güzel. Tuz insanı hiç yakmıyor. Evde tuz kullansak her yerimizi yakıyor. Ama bu tuz insanı hiç yakmıyor. Çok güzel” ifadelerini kullandı.

Eşi ve çocukları ile birlikte Tuz Gölünü ziyaret eden bir vatandaş ise, “Gölü görmeye geldik ama gölü göremedik. Kışın da gelmiştim ben göl daha da ilerideydi, su çekilmiş herhalde baya bir. Kızlarımı getirdim. Yoldan geçiyorduk, Gaziantep'e gidiyoruz. Paçaları sıvadık, hazırlıklı geldik” şeklinde konuştu.

“Tesadüfen gördük, hatta önce bulut sandık”

Kızının düğününü yaptıktan sonra dönüş yolunda denk geldikleri Tuz Gölü'ne hayran kaldığını belirten Ramazan Islak, "Karabük'ten geliyorum. Adana'ya gittik, kızımın düğününü yaptık, geri dönüyoruz. Bu güzelliği gördüm, ben bu güzelliği görmeden yaşamadan Karabük'e gitmem dedim. Tesadüfen gördük, hatta önce bulut sandık. Kızım dedi ki, ‘Baba orası Tuz Gölü' dedi. Ben de o güzelliği burada yaşayacağım o zaman dedim. Valla yaşadığıma da çok memnunum. Bu güzelliği bu ülkenin her vatandaşının görmesini tavsiye ediyorum” dedi.

Torunu ile Tuz Gölü'nde eğlenceli anlar yaşayan vatandaş ise, "Ankara'dan geliyoruz. İlk kez geldik. Görüyorduk ama bugün nasip oldu gelmek. Torunumuzu da gezdirelim diye getirdik. Onun da dün kolu kırıldı. Alçıda da ama yine de durmuyor. Dünya harikası bir yer. Gerçekten mükemmel bir şey yani. Böyle bir doğada bu nasıl oluştu, Allah`ın bir hikmeti gerçekten” diye konuştu.