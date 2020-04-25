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TÜRKİYE'NİN 2020 TURİZM YOL HARİTASI BELİRLENİYOR

Salgın nedeniyle belirsizliğini koruyan turizm sektörünün yeniden ayağa kalkması için detaylı planlar yapılıyor.

TÜRKİYE'NİN 2020 TURİZM YOL HARİTASI BELİRLENİYOR

Salgın nedeniyle belirsizliğini koruyan turizm sektörünün yeniden ayağa kalkması için detaylı planlar yapılıyor.

25 Nisan 2020 Cumartesi 12:48
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TÜRKİYE'NİN 2020 TURİZM YOL HARİTASI BELİRLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normale dönüş planı kapsamında turizm sektörünün öncelikli olduğunu söyledi.

Hükümet, yaz tatilinde turizm sektörünün yeniden toparlanması için yol haritasını çizmeye başladı.

Buna göre; bu yaz oteller yarı kapasitesiyle hizmet verecek. Tatilcilerin denize girdiği sahillerde şezlong sayıları yarı yarıya düşürülecek.  Otellerin, aileye özel bina seçeneği sunmasına imkan tanınacak. İşletme girişlerinde sağlık kontrolleri yapılacak.

Kafe ve restoranlarda sandalye sayısı azaltılacak, oturma düzeni yeniden şekillendirilecek. Oteller ilk müşterilerini haziran ayında almaya başlayacak. Tatil bölgelerinde sosyal mesafeye uyulması için sık sık uyarılar yapılacak. Eğlence mekanlarında izdihamların yaşanmaması için işletme sahiplerine uyarılarda bulunulacak. Otellerde açık büfe sistemine son verilecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında her otelde 7 gün 24 saat doktorun bulunması zorunlu hale gelecek. Bu dönemde belediyelere de önemli görevler düşüyor. Kentlerde ulaşım araçlarını kullanacaklar için belirli noktalara dezenfektanlar yerleştirilecek. Paketlenmemiş ürünlerin satışı engellenecek.

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