Turizmin zirvesi 24.EMITT Fuarı başladı

Dünyanın en büyük dört turizm fuarı arasında yer alan 24. EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 30 Ocak Perşembe günü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. 30 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında açık olacak fuarda tüm dünyadan katılımcılar, davetli tur operatörleri ve sektörün uzmanları turizm sektörünün küresel ve yerel gündem konularını tartışırken, 35 ülke, dünyanın önemli turist çekim noktaları ve Türkiye’den 40’a yakın destinasyon tanıtılıyor. 20 ülkeden 200’ün üzerinde hosted buyer’ın (davetli tur operatörü) katıldığı Fuar’a bu yıl 60 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Açılış Töreni’nde konuşan T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2019 yılı için yakalanması beklenen 52 milyon turist ziyareti ile elde edilen 34 milyar dolar gelir hedefini, 2020 yılı için 58 milyon turist ziyareti ve 40 milyar dolar gelir olarak belirlediklerini ifade etti. Ersoy şöyle devam etti: “Tabii ki sayıları vermek kolay gereğini yapmak ise özveri gerektiriyor. Düzenli bir büyüme için doğru stratejiler ve gayretli değişim politikalarına açık olmalıyız. Bu kapsamda ilk adım markalaşma ve tanıtımdan geçiyor. Bu bağlamda ilk önemli değişimi başlatarak Türkiye Tanıtım Turizm Geliştirme Ajansı’nı sektöre kazandırdık. 2018’de 18 milyon dolar olan tanıtım bütçemizi, 2019’da 75 milyon dolara 2020’de ise 180 milyon dolara çıkardık. Her bölgenin kendi potansiyelini ortaya çıkaracak yeni politikalar üzerinde çalışıyoruz. Turizmin tüm Türkiye’de 12 aya yaygınlaşması ve turizm gelirlerinin tabana yayılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada da turizm STK’larının işlevleri ve faaliyetleri de büyük önem arz ediyor.”

Doğru paydaşları bir araya getiren EMITT Fuarı’nın öneminin oldukça büyük olduğuna dikkat çeken Ersoy, “Fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum,” dedi.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Akdeniz çanağının incisi konumunda olan KKTC’nin; yıl boyunca 10 ay aldığı güneşi ile, kültüründen gastronomiye farklı alanlarda sahip olduğu turistik değerleriyle oldukça önemli bir cazibe merkezi olduğunu söyledi. Üstel şunları söyledi: “Anavatan Türkiye’nin desteği ile turizm sektörünü geliştiriyoruz. Yatırımcıların çoğu Türkiye’den. Şu anda adamızda 26 bin konforlu yatağa sahibiz. Çok yakın zamanda 40 bin yatağı bulacağız. Cari açığımızın yüzde 53’ünü turizm gelirlerinden karşılıyoruz.”

Turizm sektörünün, gelirleri ile 2019 yılında Türkiye’nin dış ticaret açığını kapatan bir sektör haline geldiğini hatırlatan TÜRSAB YK Başkan Yrd. Ali Bilir, “Türkiye turizmi 2019’da başarısını artırarak ülke ekonomisi için stratejik bir sektör olduğunu ispatlamıştır. 2020 yılının da İstanbul ve Türkiye için verimli bir yıl olmasını bekliyoruz. Dünyada değişen turizm anlayışına paralel olarak Türkiye’de de bu değişim takip ediliyor. Kültür mirasına yönelik yoğun çalışmaları yoğunlaştırıyoruz. 2020’nin Patara Yılı olarak ilan edilmesi de bu çalışmalarının bir çıktısı olarak görüyoruz.” dedi.

EMITT’in Türkiye’nin yapı taşlarından biri konumunda olduğunu belirten TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır, “100’e yakın ülkenin temsilcisinin katılım gösterdiği EMITT, Türkiye turizminin yapı taşlarından biri konumunda. Anadolu’daki turizm değerlerinin tanıtımında önemli rol oynamış, kıyılara sıkışmış turizmin 12 aya yayılmasının öncülüğünü EMITT gerçekleştirdi. İtalya, Fransa, Almanya gibi ülkelerde iç pazar seyahat oranı yüzde 25. Türkiye’de ise bu oran yüzde 10 civarında. Bu rakamı artırmak için Anadolu’ya dönük her türlü faaliyet desteklenmeli. Rekorların kırıldığı 2019 yılının ardından 2020 yılında da çift haneli büyüme bekliyoruz. Önümüzdeki dönem hedeflerimizden bir diğeri de 650 dolar seviyesinde bulunan kişi başı turist gelirini 750 dolar, 1000 dolar seviyesine çıkarmak.” dedi.

EMITT’in dünyanın önde gelen turizm fuarları ile yarıştığını paylaşan TTYD Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Aydın, “Dünyanın önde gelen turizm fuarları ile yarışan, rekor seviyede hosted buyer ağırlayan EMITT ülke turizmine her yıl büyük katkı sunmaktadır. EMITT tüm dünyada bir turizm fenomeni haline gelmiştir. Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda da EMITT’in konumunu güçlendirecek ve büyümesini sağlayacak her türlü çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Hyve Grup Bölge Direktörü Kemal Ülgen, EMITT Fuarı’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çalışmalarını destekleyen dünya çapında bir turizm fuarı olduğuna dikkat çekti. Ülgen, Türkiye’nin 2019 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen 6. ülkesi olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “EMITT Fuarı’nda 20 ülkeden 200’ün üzerinde tur operatörü ile yaklaşık 60 bin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçimizi buluşturacağız. başta Bakanlığımızın desteği ve liderliğinde, tüm paydaşları bir araya getiren EMITT, ülkemizin turizm stratejisini destekleyen bir fikir paylaşım platformu olma misyonunu da sürdürmektedir.”

Hyve Group EMITT Fuar Direktörü Hacer Aydın; son yılların en çok ilgi gören fuarlarından biri olarak 60 bin ziyaretçi hedefini aşacaklarını belirtti. EMITT’e ev sahipliği yapmanın İstanbul ve Türkiye turizmi açısından çok önemli bir fırsat olduğunu belirten Aydın şöyle devam etti: “24 yıldır devam eden EMITT, ilk günden bugüne Türkiye’de turizm sektörü ve turizm değerlerinin gelişimine katkıda bulunduğu gibi, Türkiye’nin alternatif pazarlar oluşturmasına da katkıda bulunmuştur. Bu yıl 85 ülkenin temsil edildiği EMITT, 2020’de Türkiye turizminin büyümesi ve Türkiye’nin dünyaya tanıtımında önemli katkılarını dün olduğu gibi bugün ve yarın da sürdürecektir.”

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Aralık 2019 verilerine göre ziyaretçi sıralamasındaki 6’ncılığını koruyan panelde, Türkiye’nin marka algısını, nitelikli turisti çekme stratejilerini ve öne çıkan pazarları masaya yatırdı.

Türkiye’nin 2020 turizm vizyonu için, sektör liderleri öngörülerini, T.C. 54’üncü Hükümeti Turizm Bakanı Bahattin Yücel tarafından yönetilen TTYD Başkanı Oya Narin ve TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır’ın katılacağı “Başkanlar Forumu: Fikir Önderleri 2020 Turizm Öngörülerini Açıklıyor başlıklı panel gerçekleşecek. 2019 yılı için turist sayısı beklentisi 50 milyonu aşan Türkiye’yi zirveye taşıyacak yaklaşımlar için bir ortak akıl platformu misyonu taşıyan EMITT’te bu yıl; turizm ekonomisi, sektörü yönlendiren trendler, öne çıkan destinasyonlar ve önümüzdeki on yıla damga vuracak teknolojik inovasyonlar gündem maddelerini oluşturacak. EMITT 2020 Etkinlik Programı partnerleri arasında; Gezimanya, Gastronomi Turizmi Derneği (GTD), HotelRunner, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD), Reo-Tek, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Otelciler Federasyonu Derneği (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Urban Strategy Partners ve HTC Vive yer alıyor.

35 Ülke Tanıtılıyor

Diğer yandan 35 ülke tanıtım stantlarıyla fuarda yerini alıyor. Dünyanın en çok turist çeken 10 ülkesi arasında yer alan Çin, Meksika ve Almanya’nın da katıldığı 24’üncü EMITT Fuarı; Lübnan, Sırbistan, İngiltere, Kuzey Kıbrıs, Malta, Bulgaristan, Dubai, Japonya, Litvanya, Güney Kore, Endonezya, Şili, Hindistan, Hırvatistan, Özbekistan, Azerbaycan, Karadağ, Gine, Nepal, Moğolistan, Bosna Hersek, Kosova, Cezayir, Brezilya gibi farklı kıtalardan ülkelere ev sahipliği yapıyor. Ülkeler, kuracakları stantlarda, coğrafi özelliklerini, tarihsel ve kültürel ögelerini, yemeklerini ve folklörlerini tanıtarak İstanbullulara renkli bir fuar yaşatıyor.

İstanbullular VR Teknolojisi ile Farklı Deneyimler Yaşayacak

Türkiye’de ilk defa görülebilecek olan Louvre Müzesi’nin oluşturduğu sanal sergi: “Mona Lisa: Beyond The Glass fuarın ikinci gününden itibaren ziyaret edilebilecek. VR sayesinde ahşap panel üzerine resmedilen tablonun ince detaylarını çok daha yakından inceleme, boya katmanlarının arasında ahşap panelin dokusunu ve üzerindeki çatlakları görüntüleme imkânı sunulacak. Katılımcılar, her güne özel VR içerikleriyle, “sanal gerçeklik” teknolojisinin kullanımını deneyimleyebilecek. Dünya tarihini değiştiren Göbeklitepe’yi, Tokyo’nun kalabalık caddelerini ya da Roma’yı ve tarihini anlatan Kolezyum’u EMITT Fuarı’nda sanal gerçeklik gözlüğü ile gezme fırsatına sahip olacak. Katılımcılar, Everest VR ile zirvede neler olduğunu gerçekçi ve etkileyici görseller eşliğinde keşfetme fırsatına sahip olacak.

Her yıl olduğu gibi 24’üncüsünde de rekor seviyede yabancı ziyaretçiyi ve turizm profesyonelini ağırlamaya hazırlanan EMITT 2020 Fuarı ile ilgili tüm detaylara www.emittistanbul.com sayfasından ulaşabilirsiniz.