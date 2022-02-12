Turizmin yazdan beklentisi yüksek

‘Türkiye’nin petrolü turizm’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “Turizm gelirlerinde ciddi patlama bekliyoruz. Akdeniz içinde Türkiye turist kabul eden ülkeler içinde 1. oldu. 2019 rakamlarını yakalayacağız. Yazla yaz gelecek. Açıklayacağımız paketler, yatırım teşvik edici yollar, turizmin yüksek gelmesiyle döviz girişi olacak. Döviz fiyatlarında neler olacağını göreceğiz. Türkiye cazibe merkezi haline geldi” dedi. Bakan Nebati’nin açıklamaları turizmcinin yüzünü güldürürken beklentiyi de yükseltti.

Türkiye’de petrol kaynağının olmadığını bu nedenle Türkiye'nin petrolünün turizm olduğunu belirten ULİKAD Ömer Niziplioğlu, “Ülkemizde, dünyada eşi benzeri olmayan tarihi yapıları, inanç eserlerini, kültür varlıklarını, denizi, dağı, termal vardır. Bu değerleri bitmeyen petrol gibi görmeliyiz. Ülkemiz turizmde dünyada açık ara birinci olmayı hak ettiğini bilerek hareket etmeliyiz” dedi.

Nasıl canlandırılabilir?

Niziplioğlu, Akdeniz’in sıcak deniz olması nedeniyle turizm havzası olduğunu ancak burada sadece Antalya’dan gelir elde edildiğini hatırlattı. Mersin, Adana ve Hatay’ın Antalya ile mukayese edilemeyecek kadar geride olduğunun altını çizen Niziplioğlu, “Antalya turizm bölgesi ilan edilirken diğer üç ilin yazlık site mesken yerleşim bölgesi ilan edilmesinden kaynaklanır. Bu tür yapılaşmanın ülke ekonomisine katkısı yok denecek kadar azdır, ayrıca bu illeri inanç, kültür, tarih turizmi olarak 12 ay sunabiliriz.

Onlarca antik kentlerin yanı sıra dünyanın ilk kilisesi San Pierre, Anadolu’nun ilk camisi Habibi Neccar, Noel Baba'nın kilisesi Aziz Nikolas Aziz Paul Kilisesi bu bölgededir.

Bölgenin gastronomisi başlı başına cazibe merkezidir. Tüm dünyanın turizm havzası olarak kabul ettiği, bu sahil bandı daha doğru planlamalı; ikinci Antalya, Güney Fransa veya Dubai yapmanın yollarını aramalıyız. Samandağ sahili 14 km uzunluğundadır, dünyanın 12. en uzun plajıdır.

Samandağ, Yayladağ, Yumurtalık, Karataş, Anamur, Silifke, Tarsus, Taşucu turizm bölgesi ilan edilerek yatırımcılara sunulmalıdır” diye konuştu.

Gemi turizminin canlandırılması gerektiğini de ifade eden Niziplioğlu, Doğu Akdeniz gemi turizm destinasyonuna Adana, Mersin ve Hatay’ın dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Mısır, Lübnan, Kıbrıs ve İsrail'e giden turistlerin Türkiye’ye de gelmesinin sağlanmasının gerektiğini, bunun için bir gemi limanı yapılmasının yeterli olacağını söyledi.

‘Yeni yaylaları açmalıyız’

Niziplioğlu’na göre turizm konusunda ağırlık verilmesi gereken bir alan yaylalar. Özellikle Karadeniz’deki yaylaların mevcuttakilere ek olarak 4-5 tanesinin daha turizme açılması gerektiğini, Karadeniz’i bu şekilde bırakmanın ekonomik olarak kayıp olduğunu kaydeden Niziplioğlu, “Buralar özellikle sıcağı sevmeyen Ortadoğu misafirlerin talep ettiği bölgedir. Dünya artık denizden başka turizm alternatifleri arıyor, doğaya yöneliş var. İsviçre, Alplerdeki yaylalardan milyarlarca dolar kazanım sağlarken, biz de Karadeniz'de özellikle dağların yaylalarından gelir elde etmeliyiz, Ayrıca yöresel ürün satışıyla bölge halkı da ekonomik olarak kalkınması hedeflenmelidir” dedi.

30 milyar dolar gelir

Turizm gelirlerinin artırmak için atılacak adımları sıralayan Niziplioplu, şunları söyledi: “Hatay, Adana, Mersin turizme açılırsa her il için 3 toplamda 9 milyar dolar, gemi turu bu illere çekilebilirse 1 milyar dolar, kış turizmi için 5-6 dağı kayak merkezine dönüştürebilirse 4-5 milyar dolar, yayla turizmi için Karadeniz’deki 5-6 yayla turizme açılırsa 2 milyar dolar, termal turizm için 8 il termal bölgesi ilan edilirse 3 milyar dolar, kültür ve tarih turizmiyle 3-4 il belirlenirse 2 milyar dolar, spor turizmi için spor alanları nitelikli hale getirilirse 3 milyar dolar, fuar ve kongre turizmi için alan oluşturulursa 4-5 milyar dolar olmak üzere her yıl 30 milyar dolar ek gelir elde edilebiliriz.”