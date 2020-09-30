“Turizmin kaybı 25 milyar dolar”

Yeni Ekonomi Programı (YEP) açıklamak amacıyla İstanbul Ataşehir'deki Hazine ve Maliye Bakanlığı yerleşkesinde açıklamalarda bulunan bakan Albayrak, Salgınla tüm dünyada ekonomik faaliyetin sert bir şekilde yavaşladığını, salgınla Türkiye gibi gelişen ülkelerin para birimleri ciddi değer kaybettiğini belirterek, "Turizmdeki beklenmedik daralmanın etkisiyle yılı cari açık vererek kapatacağız. Altın ve turizmdeki beklenmedik daralma olmasa cari fazla vereceğimiz bir yıl olacaktı" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarında öne çıkan noktalar şöyle:

* Toparlanmanın tüm sektörlere yayıldığını söylemek henüz mümkün değil.

* Turizm gelir kaybı olmasaydı bu yılı cari fazla vererek bitirecektik.

* Turizm ve hizmetlerde toparlanma istenen düzeyde değil.

* Salgının turizme etkisi 25 milyar dolar civarında.

* Altın ithalatı ve turizmin düşüşüyle cari dengede geçidi bozulma oldu.

* Enflasyonda aşağı yönlü trend yerini yataya bıraktı.

* Salgında ülkemizde parasal ve mali genişleme adımları atıldı.

* Salgında destek paketi milli gelirin yüzde 10'una ulaştı.

* Salgında açıkladığımız destek paketlerinin toplam büyüklüğü 494 milyar TL oldu.

* Salgında kamu bankalarıyla 267.4 milyar TL kredi finansmanı sağladık.

* Önlemlerin sonucunda Temmuz'da ekonomik faaliyette hızlı bir normalleşme yaşandı.

* Ekonomide veriler güçlü bir "V" tipi toparlanmaya işaret ediyor.

* Bu seneki programın ana temaları; yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi

* Dengelenme döneminde salgın önlemleri kademeli olarak kaldırılacak.

* Normalleşme adımları önümüzdeki dönemde de devam edecek.

* YEP'te 2020 büyüme beklentisi yüzde 0.3.

* YEP'te 2021 büyüme beklentisi yüzde 5.8.

* 2022 ve 2023'te yüzde 5 büyüme öngörüyoruz.

* Olası kötümser senaryoda 2020 GSYH beklentisi - yüzde 1.5

* İşsizliği 2020'de yüzde 13.8, 2021'de yüzde 12.9 olarak öngörüyoruz.

* YEP'te 2020'de TÜFE beklentisi yüzde 10.5.

* YEP'te 2021'de TÜFE beklentisi yüzde 8.

* Enflasyonu 2022'de yüzde 6, 2023'te yüzde 4.9 öngörüyoruz.

*Albayrak YEP'te 2020 cari denge/GSYH beklentisi - yüzde 3.6.