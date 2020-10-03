Turizmde yaz dönemi hasatsız geçti

2019 yılı turizm sektörü açısından oldukça hareketli bir yıl olurken, yeni yatırımların etkisiyle sektörün 2020 yılında daha da hız kazanacağı ön görülürken koronavirüs tüm planları altüst etti. Türkiye’nin virüs ile başarılı mücadelesi ve ‘Güvenli Turizm Modeli’ diğer ülkelere oranla sektörde hareketlenmelere neden olsa da geçtiğimiz yıllara göre düşüş gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 81,5 geriledi.

Sektörde Köklü Değişiklikler Yaşanacak

İç turizmin de geçtiğimiz yıla göre gerilediğini belirten biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, “ Koronavirüste aşı ve tedavinin hala olmaması belirsizlik havası yaratıyor. Bu durum seyahatseverlerin dahi, seyahat etmekten çekinmesine neden oluyor. Kişileri ürkütüyor. Geçen yıla göre planladığımız büyümeleri de göz önüne aldığımızda 2020 yaz sezonunda olması gerekenin yüzde 30’u kadar iş yaptık diyebiliriz. Bu konuda bizler online seyahat sektörü oyuncuları kısmen, geleneksel satış kanallarında göre daha az kaybettik ve geleneksel kanallara göre pandemi sonrası daha hızlı toparlanıp, daha hızlı büyüyeceğiz gibi görünüyor. Pandemi döneminde online alışverişin artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi seyahat sektöründe de önümüzdeki yıllarda köklü değişiklikler getirecek ‘’ dedi.