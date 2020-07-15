Turizmde umutlar sonbahara mı kaldı?

Avrupa Birliği, bugün 1 Temmuz’da yayımladığı “güvenli ülke” listesini güncelliyor ama listede Türkiye’nin olması şimdilik beklenmiyor.

Rusya’da İnsan Sağlığı ve Tüketici Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) dış hat uçuşların başlayabileceği 13 ülkenin yer aldığı bir liste yayınladı ve Türkiye listede yok.

Bu durumda Türkiye’ye eylüle kadar Birleşik Krallık dışında Avrupa ülkelerinden ve ekime kadar Rusya’dan turist gelmesi çok mümkün görünmüyor.

RUSYA’NIN KRİTERİ AB’DEN KATI

AB’nin en önemli seyahat kriteri son 14 günde görülen yeni vakaların 100 bin nüfusa oranının 20’nin altında olması. Türkiye için bu veri şu anda 19’un biraz üzerinde.

Dünya Gazetesi’nin haberine göre; Rusya’da ise kriterler daha da katı. Bugün itibariyle bazı ülkelere uçuşa izin vermeye hazırlanan Rusya’da, Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova “güvenli ülke” kriterlerini şöyle sıralıyor:

Son 14 gün yeni vaka ortalamasının 100 bin nüfusa oranı 40’ın altında olacak; vaka artış hızı yüzde 1’in altında olacak ve bulaşma katsayısı R1’in altında olacak.

Sputnik International’a konuşan Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rospotrebnadzor’un 13 ülkelik listesinin (bkz. Tablo) tavsiye niteliği bile taşımadığını ve uçuşların karşılıklı protokoller onaylanmadan başlamayacağını belirtiyor. Rus tur operatörleri için Türkiye dahil tüm destinasyonlarda belirsizliğin devam ettiğini belirten Lomidze, Türkiye ile uçuşlar için Ekim ayını telaffuz ediyor ve şunları söylüyor:

“Sınırların yakında açılmayacağı ortada olduğu için Ruslar şimdi yerel tatil beldelerine gidiyor. Türkiye ile uçuşların ekimde açılmasını bekliyoruz, ama yine de tarih ve hacim konusunda netlik yok. Ama mesela bir hafta sonra dış turizmle ilgili duruma ışık tutacak bir açıklama gelebilir. Ruslar henüz turizm amacıyla hiçbir ülkeye gidemiyor.”

ALMANYA BÖLGESEL VERİ İSTİYOR

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin’de düzenlenen “Tatil sezonunda ve AB dönem başkanlığı süresinde korona” başlıklı basın toplantısında Deutsche Welle’nin Türkiye’ye ilişkin seyahat sorusuna bir öneriyle yanıt verdi: “Türkiye eğer her gün güncellenen ve vakaların bölgelere göre dağılımını gösteren güvenilir rakamlar ortaya koyabilirse, biz de diğer ülkelerde ve Almanya’da olduğu gibi konuya bölge bölge bakabiliriz. Türk tarafının bunu yerine getirmek için çok çaba harcadığını biliyorum.”

AB içi sınırlar açıldığı halde, Komisyon kararı sadece tavsiye niteliğinde olduğundan çoğu ülke kendi kısıtlamalarını uygulamayı sürdürüyor. Almanya’nın birlik dışı seyahat uyarısı ise 31 Ağustos’a kadar devam ediyor.