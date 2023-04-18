Turizmde Bayram Hareketliliği

TURİZM BÜYÜK BİR KATMA DEĞER

Antalya’nın depremzede vatandaşlara ev sahipliği yaptığını hatırlatan Başkan Bahar, “Antalya deprem bölgesinden kentimize gelen 150 bin vatandaşımızı otellerinde ve evlerinde ağırladı. Bugün bu koşullarda düşünmemiz gereken konu ekonomik büyüme, turizm ve ihracat ile bölgemizin kalkınmasıdır. Şehrimizde özellikle normale dönmemiz, afet bölgesine yapılacak yatırımların ve maliyetinin karşılanması anlamında, çok önemli bir turizm girdisi sağlayacaktır. Zira turizm gelirleri ülkemizin en büyük katma değerlerinden biri” diye konuştu.

2023 HEDEFİ 16 MİLYON

Turizmde 2022 yılında 13,5 milyon turisti ağırladıklarını kaydeden Başkan Bahar, “2023 hedefimiz elbette çok daha yüksek olacak. Antalya, turizmde en üst düzeyde hizmet veren bir kent. Bu yıl hedefimiz yurt dışından 16 milyonu gerçekleştirmek” dedi. Yılın ilk 3 ayında Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısında yüzde 55’lik artış göründüğünü dile getiren Başkan Bahar, “Fakat bu artışın turizm amaçlı olduğunu söyleyemeyeceğimiz gibi, ilk aylardaki göstergelerin yılın tümü için geçerli olmayacağının da bilincindeyiz” diye konuştu.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Turizmci ve ATSO 36. Grup (Oteller ve Benzer Konaklama Yerleri) Meclis Üyesi Emir Gündal, Ramazan Bayramı’nda 3 günlük tatili değerlendirmek isteyenlerin otel rezervasyonlarını gerçekleştirdiğini, son dakika rezervasyonlarıyla sektörün sezona iyi bir başlangıç yaptığını kaydetti. Ramazan Bayramı’nın turizm sektöründe hareketliliği artırdığını kaydeden Emir Gündal, “Tadilatlar devam ederken, personel hazırlıkları ve eğitimleri de hız kesmeden devam ediyor. İç pazarda rezervasyonlar arttı ve hareketlenme yaşanıyor. 2022 yılının aynı dönemine göre daha fazla bir artış söz konusu” dedi.

ALMANYA’DA ARTIŞ

Deprem ve seçimin rezervasyonlara etki ettiğini dile getiren Emir Gündal, “Rezervasyonlarda bir durgunluk söz konusu olabilir ancak bir iptal olmadı. Ocak-Şubat ayları sektörümüz açısından iyi geçti. Mart döneminde afet bölgesinden gelen vatandaşlarımızı ağırladık ve ilgilendik” diye konuştu. Avrupa pazarında bir ivme yakalandığına dikkati çeken Gündal, “İngiltere, Rusya ve Orta Doğu’dan gelen misafir sayısında iyi bir ivme yakaladık. En çok misafiri Almanya ve Rusya’da ağırladık ve artan sayılarla beraber döviz girdisi de hayli yüksek olacak” dedi.

2023’TEN YÜKSEK GELİR BEKLENTİSİ

2019 yılı rakamlarına göre yüzde 7-8 düşük rezervasyon olmasına rağmen gelir artışına dikkati çeken Gündal, “Döviz bazında ciro artışı yüzde 10-15 arasında olmuştu. Bu yıl da öncelikle konaklama sayılarında 2019 yılını geçmeyi, buna bağlı olarak özellikle kişi başı turizm gelirlerinin de artmasıyla iyi bir sezon hedefliyoruz. Başkan Ali Bahar’a ve ATSO komitelerimize sektörümüze destek ve çabalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.