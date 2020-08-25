Turizmde 120 milyon işsiz, 1,2 trilyon dolar kayıp korkusu

Birleşmiş Milletler (BM), küresel turizm ile ilgili karamsar bir değerlendirmede bulundu. Covid-19 nedeniyle turizmde gelir kaybının 1,2 trilyon dolara ulaşabildiğini belirten BM, 120 milyon kişinin işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Turizmin her 10 kişiden 1 kişiye istihdam sağladığına dikkat çeken BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, salgının en çok turizm sektörünü vurduğunu kaydetti. Guterres, ''2020'nin ilk beş ayında uluslararası turist girişleri yarıdan fazla azaldı ve turizmden elde edilen ihracat gelirlerinde 320 milyar dolarlık bir kayıp yaşandı.'' ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınının turizm sektöründe gelişmiş ekonomiler için büyük bir şok etkisi oluşturduğuna işaret een Guterres, salgının özellikle gelişmekte olan ve birçok küçük ada devleti ile Afrika ülkesi içinse acil durum yarattığın kaydetti.