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Turizmcilerin En Büyük Korkusu Çalıştıracak Kalifiye Eleman Bulamamak

Pandemide düşük ücret ve sosyal hakların yetersizliği nedeniyle 400 bin çalışanını enerji ve lojistiğe kaptıran turizm sektörünün yeni açmazı, çalıştıracak eleman bulamamak

Turizm 18.01.2022, 13:42
Turizmcilerin En Büyük Korkusu Çalıştıracak Kalifiye Eleman Bulamamak

Pandemiye rağmen geçen yıl 29 milyon turist ve 24 milyar dolar turizm geliri elde eden ve Sağlıklı Turizm Sertifikası uygulamasıyla dünyaya örnek gösterilen Türkiye, kamu ve özel sektörüyle 2022 sezonuna umutlu hazırlanırken bir yandan da nitelikli personel sorunuyla karşı karşıya kalacak.

Dünya'dan Fikri Cinokur'un haberine göre, pandemi sürecinde 400 bin çalışanın turizm sektörünü terk ettiğini söyleyen Seyahat Acenteleri Yöneticileri Derneği (SAYD) Başkanı Mehmet Gem, 2022 yılının en büyük açmazının turizm sektöründe çalışacak personel bulanamaması olacağını belirtti. Gem, “Muratpaşa Belediyesi nitelikli eleman sıkıntısının giderilmesi amacıyla turizm sektörüne eleman yetiştirmek için kurs açtı. Ancak bu kurslara başvuru çok az. Turizm sektörünü terk eden personel başta enerji ve lojistik sektörüne geçiyor. 2022 yılı turizm açısından iyi olacak ama sektörde mutlaka nitelikli elemanlar istihdam edilmeli” dedi.

Turizm çalışanlarının sektöre güvenlerinin kalmadığını belirten Mehmet Gem, şöyle devam etti: 

“Turizmde ücretler düşük. Enerji ve lojistik sektöründe nitelikli eleman 8 bin ile 8 bin 500 lira arasında ücret alıyor. Pandemide çalışanlar düşük ücret alırken Kısa Çalışma Ödeneği’nden de yararlanamadı. Bu nedenle turizm çalışanları başka sektörlere kaydı, kaymaya devam ediyor. 2022 yılı iyi geçecek ama personel açısından sıkıntı yaşanacak. Otel işvereni ve patronlar bu durumu düşünmeli. Turizm çalışanları sektöre güvenmiyor. Personel sorunu çözülmeyince otele gelen misafir de otelden memnun ayrılmaz.”

“İstihdamın yüzde 50’si sektörden çekildi”

Turizm Teknik Servis Çalışanları Derneği Başkanı Engin Çelik de yeni turizm sezonunda sektörde önemli ölçüde personel sıkıntısı yaşanacağını kaydetti.

Maddi ve manevi anlamda personele değer verilmediğini anlatan Çelik, “Çalışanların sorunları patronlara yansıtılmıyor. Sektörde çalışanlar asgari ücretin bir tık üstü 3 bin 100- 3 bin 300 arası ücret alıyordu. Turizmde istihdamın yüzde 40-50’si sektörden çekildi. Turizm sektörü önce ekibine sahip çıkmalı değer vermeli. Sürekli eğitim düzenlenmeli. Turizm sektörü iyi kazanıyor ama çalışanlara değer verilmiyor” dedi.

“Sorun yabancı işçi ile çözülecek”

Working Global İnsan Kaynakları ve İş-Kur Özel İstihdam Bürosu sahibi Ferhat Şahin, turizm sektöründe büyük personel sıkıntısı yaşandığına dikkat çekti. Personel açığı yaşayan sektörün bu sorunu yabancı işçi ile çözmeye çalıştığına dikkat çeken Şahin, şunları kaydetti: “Turizm çalışanı artık sezonluk çalışmak istemiyor. 12 ay sürekli iş istiyor. Kış döneminde evli olmayan 20-36 yaş arası sektörde kendine yer buluyor. İş-Kur teşvikleri 31 Aralık 2021 tarihinde sona erdi. Şubat-mart ayında tekrar teşvik verilmesi gündemde.”

Firma olarak Rusya, Özbekistan, Tacikistan, Nepal, Endonezya, Bangladeş ve Hindistan ile birlikte 9 ülkeden çalışmak üzere Türkiye’ye yabancı işçi getirdiklerini anlatan Ferhat Şahin, “Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde yüksek sezonda 15-20 bin yabancı çalışıyor. Sadece turizm sektörü değil başka sektörler içinde yabancı işçi temin ediyoruz” dedi.

Kaynak: Finansgündem

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