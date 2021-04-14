Turizmcilerden kısmi kapanma kararına destek

İşler,yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye'nin uyguladığı Güvenli Otel Sertifikası programıyla turizmdeki rakiplerinden bir adım önde olduklarını söyledi.

Mart ayının başına kadar düşen vaka sayılarıyla beraber yurt dışından hızlı bir rezervasyon akışı olduğunu belirten İşler, "Hedeflendiği gibi 30 milyon turistin üstüne çıkarız diye düşünüyorduk. Mart ayına geldiğimizde vaka sayılarının düşük olması bizleri de umutlandırdı. Ancak hem kısıtlamaların gevşetilmesi hem de insanların tedbirleri almada rehavete kapılmasından dolayı vaka sayıları bir anda arttı." diye konuştu.

İşler, vaka sayılarının 50 binin üzerine çıkmasıyla özellikle Avrupa pazarından ciddi iptallerin gelmeye başladığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kısmi kapanma kararına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İşler, "Kabinenin aldığı tedbir kararlarıyla belki kısa bir süre acı reçeteyle karşı karşıyayız. Ama bunun sonunun yaz olduğuna inanıyoruz. Çünkü Türk turizmi, bu ve buna benzer krizlerle mücadele etmesini bilen bir sektör. Devlet ve millet olarak alınan sıkı tedbirlerin sonunun güzel olacağını inanıyoruz." diye konuştu.

"Vaka sayıları düşünce rezervasyonlar artacaktır"

Vaka sayılarında düşüş olmaması halinde tedbirlerin daha da sıklaştıracağının da açıklandığını belirten İşler, bunun da yaz sezonu için sevindirici olduğunu dile getirdi.

Aşılanmanın da artmasıyla Türkiye'nin Avrupa ve Rusya'dan beklediği turist akışının gerçekleşeceğine inandığını vurgulayan İşler, şunları kaydetti: