Turizmcilerden bayram tatili için Pamukkale’ye davet

Türkiye’nin en önemli turizm alanları arasında bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale’de Kurban Bayramı tatili, turizmciler için umut oldu. 4 günlük bayram tatilinde yerli ziyaretçilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen Pamukkale’de oteller günler öncesinden rezervasyon almaya başladı. 2019 yılında 2 milyon 580 bini aşkın turist sayısıyla ziyaretçi rekoru kıran, 2020 yılına koronavirüs pandemisi nedeniyle turist sayısında düşüş yaşayan Pamukkale’de turizmciler Kurban Bayramı ve ağustos ayının daha iyi geçeceğine inanıyor.

’PAMUKKALE HİÇ OLMADIĞI KADAR BEYAZ’

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale’nin doğa harikası bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi. Koronavirüs nedeniyle ziyarete kapanmasının ardından Pamukkale’nin daha da beyaz bir görünüme büründüğünü dile getiren Şen, "Vatandaşlarımız koronavirüs nedeniyle uzun süre evlerinde kaldılar. Ciddi anlamda bir tatil ihtiyaçları var. Kurban Bayramı nedeniyle ülkemizde ciddi bir turizm hareketliliği olmasını bekliyoruz. Pamukkale, Türkiye’de en fazla turist alan yerlerden birisi. Koronavirüs döneminde 2 aydan uzun bir süre kapalı kaldığı için Pamukkale hiç olmadığı kadar beyaz. Tüm vatandaşlarımızı özellikle bu dönemde Pamukkale’ye davet ediyoruz. Sahil yörelerine tatile gidecek vatandaşlar bir gününü Pamukkale’ye ayırsın. Hem Hierapolis Antik Kenti hem de travertenlerin keyfini çıkarsınlar. Pamukkale’deki otellerimizin neredeyse tamamı artık güvenli turizm sertifikasına sahip. Evlerinden daha güvenli olarak tatillerini bölgemizde geçirebilirler" dedi.

TURİZMCİLER UMUTLU

Şen, Denizli’nin turizm olanakları anlamında çok zengin bir şehir olduğunu belirtip, "Kapadokya’dan sonra en fazla balon uçuşunun yapıldığı yer artık Pamukkale oldu. Turistler buna çok ilgi gösteriyorlar. 12 ay boyunca yamaç paraşütü uçuşu yapılabiliyor. Ziyaretçilerimiz, teleferikle Bağbaşı Yaylası’na gidip yayla turizminden faydalanabilirler. Kültür ve sağlık turizmi de yapabilirler. Turizmciler olarak ağustos ayından umutluyuz. 2019’da yakaladığımız ivmeyi 2021’e taşıyacağımıza eminiz. 2020 yılını da en az hasarla atlatmak için gereken çalışmalar yapılıyor" diye konuştu.

GEZENLERÿGÜZELLİĞİNE HAYRAN KALDI

Pamukkale’ye ilk kez gelen ziyaretçilerden Esra Karataş, ’Beyaz Cennet’e hayran kaldığını belirterek, "Burayı çok beğendim, farklı bir yer. Daha önce böyle bir yer görmedim. Sıcak havada da gezilebilir. Travertenler çok güzel görünüyor. Görsel bir şölen sunuyor. Fotoğraf çekmek için de çok hoş bir mekan" dedi.

Ziyaretçilerden Güler Kaplan, travertenler üzerinde yürümenin çok güzel bir deneyim olduğuna dikkati çekip, "Burası harikulade bir yer. İlk defa geldim. Türkiye’de gezdiğim en güzel yerlerinden biri diyebilirim. Güzelliğiyle beni adeta büyüledi. Travertenlerde yürümek kireçli suya dokunmak harika" diye konuştu.

Bir başka ziyaretçi Berruh Sevinç de Pamukkale’nin anlatılandan daha güzel bir yer olduğunu belirtip, herkesin bu doğa harikası güzelliği mutlaka görmesi gerektiğini söyledi.